4 razões pelas quais a destruição da Amazônia brasileira continua a piorar

"A ação deflagrada pelas forças federais mostra que o Brasil tem capacidade para enfrentar práticas ilegais e garantir a proteção dos nossos rios, florestas e comunidades tradicionais. É uma questão de vontade política", disse o Greenpeace.

No entanto, a crise está longe de ser evitada. O extraordinário número de embarcações reunidas no mesmo lugar provocou este forte clamor, mas grupos menores de balsas têm sido, e continuarão a ser, uma visão comum em todos os cursos de água da Amazônia brasileira.

Atraso e negação

A tentativa mais evidente de encobrir o fracasso do Brasil na Amazônia foi, sem dúvida, a supressão ativa dos dados de desmatamento antes da COP26.

Tanto Bolsonaro quanto o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, estavam cientes dos dados que mostram níveis recorde de desmatamento e os esconderam voluntariamente do público antes da conferência, de acordo com a AP, citando três ministros do gabinete que falaram sob condição de anonimato.

O relatório final do PRODES, projeto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que monitora o desmatamento utilizando imagens de satélite, já havia revelado um aumento dramático do desmatamento na Amazônia brasileira.

No entanto, Bolsonaro gabou-se na conferência sobre dados menos precisos do sistema de alerta precoce do governo, o DETER, que havia indicado uma diminuição anual para o mesmo período.

A AP entrevistou três ministros e um funcionário do INPE, que indicaram que o relatório final do PRODES estava disponível no sistema de informação do governo em 27 de outubro, três dias antes do início da conferência, em 31 de outubro.

Estes funcionários também afirmaram que, em uma reunião no palácio presidencial, Bolsonaro e vários de seus ministros decidiram não divulgar os resultados do relatório até após a conferência.

Nem o Ministério do Meio Ambiente nem o gabinete do presidente responderam aos pedidos de comentários da AP.

Dados climáticos falsificados

Em um incidente anterior, o governo brasileiro supostamente apresentou uma versão fabricada dos dados oficiais do PRODES para altos funcionários, de acordo com reportagem da Folha de S. Paulo.