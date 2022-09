Só atravessei a fronteira uma vez. Eu queria saber como era. Eu não sabia o que estava fazendo. Eles apenas me disseram: “Vá daqui para lá. Você verá as casas. Depois se esconda.”

Fui com um amigo. Eu era responsável por um migrante e ele por outros dois. A imigração dos EUA nos viu através de suas câmeras enquanto atravessávamos. Eles vieram em cavalos e motos e pegaram meu amigo, mas eu e meu cliente nos escondemos no canal. Depois disso conseguimos chegar ao ponto de encontro nos arredores de El Paso, onde alguns homens nos pegaram. O cara que eu estava cruzando foi para um hotel. Fui até a ponte para voltar a Juárez.

Foi aí que eles me pegaram. Eu errei o caminho e me viram nas câmeras. Meus sapatos e minhas calças estavam sujos de lama e minha jaqueta estava coberta por espinhos. Um cara me chamou para a cabine perto da ponte, onde os oficiais da imigração me cercaram e me revistaram. Eles levaram meu boné, minha camisa, tudo. Aí começaram a fazer perguntas: onde eu morava, de onde eu vinha, porque eu estava ali, por que cruzei, o que eu queria lá, se eu tinha parentes ou não, se eu vim trabalhar, roubar ou outra coisa. Eles te perguntam de tudo.

Eu disse que fui ajudado a cruzar, porque é um crime maior se você é quem está transportando pessoas através da fronteira. Além disso, eles procuram as pessoas que você ajudou a cruzar se você disser que é um guia. Fiquei preso por um dia e meio antes que um oficial mexicano viesse me buscar. Eles não permitem que menores de idade saiam desacompanhados. É pior quando você é maior de 18 anos. Adultos podem ficar presos por anos, mas menores de idade são mandados de volta para casa.

Minha mãe me repreendeu, mas eu recebi pelo trabalho. O homem que ajudei a cruzar até me deu 500 pesos extras (US$ 24) pela ajuda. E ele precisou de muita ajuda. Ele chorou durante toda a travessia pelo deserto. Ele quase desistiu – dizia que não ia conseguir Mas esperei por ele, ajudei-o a levantar-se e disse-lhe que não podia ficar onde estava. No fim, conseguimos cruzar. Eles me pegaram, mas ele conseguiu chegar. Chegou a seu destino.