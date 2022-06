Os depoimentos desta série foram elaborados juntamente com os ativistas do DHIA, com o apoio das crianças e mães beneficiados pela organização. Os relatos foram compilados durante o auge da pandemia em 2021, quando empresas tiveram que fechar suas portas, reduzindo ainda mais as opções de emprego. Ao mesmo tempo, o fechamento da fronteira dos EUA para requerentes de asilo aumentou a demanda por serviços de travessia da fronteira em comunidades como Juárez. Foram tempos movimentados para contrabandistas.

Os depoimentos giram em torno de um momento central de violência: o assassinato de um jovem que contrabandeava pessoas para os EUA. Através do contato com as pessoas mais próximas à vítima, aprendemos o que aconteceu, os motivos e as consequências de sua morte.

As histórias contadas por sua família e amigos não apenas descrevem sua morte, mas também a contextualizam. Eles esclarecem a mecânica grosseira do contrabando, as pressões sociais e econômicas dessa comunidade e os fardos e aspirações de seus habitantes. Para aprofundar ainda mais esse quadro, também entrevistamos cinco membros do DHIA.

Juntos, esses testemunhos pintam um quadro fragmentado, porém detalhado, de como as vidas se desenrolam na sombra do muro fronteiriço. Eles colocam em primeiro plano as pessoas, não o crime, e comunicam as complexidades enfrentadas por um grupo específico de jovens em uma cidade como Juárez. De muitas maneiras, essas complexidades não são tão diferentes daquelas enfrentadas por jovens em outros lugares. Tédio. Sede de viagem e aventura. Desejo de auto-conhecimento. Amor pelos pais apesar da imposição constante de regras. Essas histórias mostram as consequências muitas vezes devastadoras das escolhas dos jovens em meio à criminalização da juventude, militarização das fronteiras e controle da migração, mas também o amor e a determinação de uma comunidade que busca alcançar mudanças.

Disponibilizaremos os depoimentos neste espaço à medida que forem publicados.