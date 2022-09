Cruzar a fronteira EUA-México, só para ver

Não entrei em pânico quando me viram. Eu pensei, "Se nos pegarem, tudo bem". Eu sabia que, por ser menor de idade, eles me mandariam de volta para o México. E os homens nos cavalos se comportaram bem. Nos deram algo para comer e cobertores. Nos fizeram perguntas sobre quantas vezes já havíamos cruzado, quantos anos tínhamos, etc. E tiraram nossas impressões digitais e fotos. Nos trataram bem.

Leia a mesma história, contada pela mãe de Omar

Eu nunca ajudei pessoas a cruzarem. Nunca me atraiu. Um amigo uma vez me ofereceu 400 pesos (US$ 20) para ajudá-lo a segurar as escadas que eles usam para escalar o muro da fronteira. Mas eu recusei. Não é que eu estava com medo. E ninguém tentou me forçar. Simplesmente não era o que eu queria fazer.

Meu primeiro trabalho foi com meu irmão em uma oficina consertando brocas, polidores e outras ferramentas. Eu tinha 15 anos e era apenas para ser um trabalho de verão. Mas gostei mais do que ir para a escola e acabei ficando mais de um ano. Eu ganhava pouco: 500 pesos (US$ 25) por semana. Tão pouco, na verdade, que às vezes eu tinha que comprar meus burritos de almoço no crédito. Eu gostava do trabalho, mas não gostava do salário.