Com sua denúncia antecipada de fraude eleitoral, Bolsonaro segue os passos de Trump

Faltavam apenas alguns dias para as eleições presidenciais dos Estados Unidos e Jair Bolsonaro afirmou que queria ser o primeiro líder a parabenizar Donald Trump por sua vitória. Durante meses, o ocupante da Casa Branca semeou dúvidas sobre o processo eleitoral e antecipou que os democratas queriam vencer as eleições por meio de fraude. O resultado foi a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro.

Bolsonaro foi o último presidente a "reconhecer" publicamente Joe Biden como o vencedor da eleição. Agora, a pouco mais de um ano das eleições brasileiras, Bolsonaro lança a mesma estratégia de semear dúvidas sobre o processo eleitoral e antecipar a denúncia de fraude em 2022. "Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições", ameaçou.

É uma estratégia idêntica, embora sejam sistemas completamente diferentes. No Brasil, a urna é 100% eletrônica desde 2000, enquanto nos Estados Unidos o voto é impresso e o problema de Trump era o voto pelo correio, que teria sido usado para consumar a suposta fraude eleitoral.

Mas, em última análise, essa diferença no sistema de votação não é importante para a direita radical, pois o que é central é a deslegitimação do próprio processo. Tanto no caso do Bolsonaro como no de Trump, o fator determinante é questionar as instituições, apelar para conspirações e polemizar, típico da extrema-direita que caracteriza ambas as lideranças, um estilo que consegue que falemos sobre eles permanentemente.

No entanto, e especialmente no caso do Bolsonaro, a estratégia foi mais eficaz quando se tratou de chegar à presidência – permitindo que ele se instalasse e permanecesse no debate público – do que para administrar e construir o poder uma vez no governo.

O caso de Trump é ilustrativo: para o consultor político Frank Luntz, ao persistir na alegação de fraude nas eleições presidenciais, os republicanos desestimularam o voto nas eleições para senadores do estado da Geórgia, uma eleição que desequilibrou o poder dentro do Congresso em favor dos democratas.

Ou algo mais no fundo: os estados do Cinturão da Ferrugem – um próspero pólo industrial até o início dos anos 1980 – que foram fundamentais para a vitória de Trump em 2016, quatro anos depois estavam em grande parte nas mãos dos democratas. De nada adianta personificar a raiva e o desespero dos trabalhadores se o que se estabelece como política (o confronto comercial com a China) acaba causando mais danos à própria produção.

É claro que Bolsonaro segue a mesma estratégia antidemocrática de Trump, mas também é inegável que, tanto entre suas lideranças quanto entre seus países, existem diferenças importantes.

Para começar, a liderança de Bolsonaro sempre foi mais fraca em termos de apoio cidadão do que a de Trump, com índices de aprovação mais baixos. O trumpismo tem mais força na sociedade americana do que o bolsonarismo no Brasil.

Isso explica as dificuldades do establishment do Partido Republicano, primeiro para evitar o triunfo de Trump nas primárias de 2016 e agora para se livrar dele.

Uma segunda diferença relevante diz respeito justamente ao sistema partidário (bipartidarismo versus multipartidarismo fragmentado) e ao fato de Trump ter uma importante estrutura de apoio, algo que falta à sua contraparte latino-americana. Hoje Bolsonaro não está filiado a nenhum partido, depois de deixar o Partido Social Liberal (PSL) – pelo qual foi eleito – e fracassar na tentativa de criar seu próprio partido.

Comparado a Trump, se Bolsonaro tem uma coisa a seu favor, é a fragilidade das instituições brasileiras. Especificamente, no que diz respeito às forças de segurança e mais especificamente às polícias militares vinculados aos governos estaduais. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os integrantes da força policial têm tendência à liderança em cada momento.

Mas, no Brasil, os governantes mantém um histórico de dificuldade de controlar a polícia. Motins, como o ocorrido no Ceará em 2020, acontecem com certa frequência em diferentes estados. No que diz respeito às Forças Armadas, a atual militarização do governo começou gradativamente com Michel Temer, após o impeachment de Dilma Rousseff.

Mas também, como escreveu o cientista político Juan Negri, a raiz da influência do poder militar na política brasileira está em grande medida no desenho da transição democrática, na qual os militares mantiveram algumas prerrogativas. Hoje, o governo Bolsonaro e seus possíveis resultados não podem ser analisados ​​sem considerar seu envolvimento com o poder militar.

Apesar da opacidade do âmbito militar e do permanente corporativismo, os contornos das divisões dentro dele já são visíveis há algum tempo, fundamentalmente promovidos pelas diferentes posições sobre Bolsonaro e suas tentativas de envolver as Forças Armadas mais diretamente na política e no confronto com os outros poderes.

O evento mais significativo que explica as fraturas foi a saída dos comandantes das três Forças Armadas neste ano. Nos três casos, os comandantes deixaram expressamente claro que o motivo do afastamento era sua oposição ao uso das FA como instrumento de pressão contra os governadores. É evidente que uma parte do alto comando não apoia a politização das FA e muito menos a sua utilização para o colapso democrático.

O último desses usos, e que também revelou as fraturas, foi o desfile de tanques e veículos militares da Marinha na Praça dos Três Poderes no dia 10 de agosto. A intenção era intimidar o Supremo Tribunal Federal, localizado frente ao Palácio do Planalto, e não tanto o Congresso, onde a votação sobre o voto impresso esteve perdida desde o início.