Deputada bolsonarista acelera projeto que faz PM atuar em policiamento ambiental

Logo que assumiu a presidência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) deu celeridade a um PL (projeto de lei) – nº 6.289/2019 – que contraria ambientalistas e propõe que a PM (Polícia Militar) atue no policiamento ambiental.

O texto, de autoria do deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP), trata da inclusão de policiais militares dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal no Sisnama (Sistema Nacional do Meio Ambiente). O projeto vai de encontro aos objetivos do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) de instituir uma polícia ambiental.

Reportagem do openDemocracy publicada no último dia 23 mostrou que Salles pretendia captar recursos do exterior por ocasião da Cúpula de Líderes sobre o Clima para financiar uma espécie de “polícia ambiental”.

Ambientalistas afirmam que a mudança beneficia os infratores. Isso porque a polícia não tem preparo para produzir peças probatórias como o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). O órgão elabora laudo técnico com análise multi-temporal de imagens de satélite e registro fotográfico, por exemplo, ao lavrar o auto de infração.

A medida exigiria que houvesse investimento na formação técnica de policiais –retirando-os de sua função primordial, que é a segurança pública– para que executassem fiscalizações ambientais. Portanto, haveria custo financeiro e ainda abriria brecha para exclusão ou subutilização de servidores já especializados.