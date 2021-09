Por que o Dia Nacional dos Páramos no Equador é importante

Ao mesmo tempo, o aquecimento global está mudando os páramos. Dois impactos específicos das mudanças climáticas – aumento da temperatura média e alteração dos padrões de precipitação – perturbam a vegetação única dos páramos e as características do solo. O resultado representa uma grave ameaça à existência contínua desses ecossistemas.

A região mais ampla onde os páramos se encontram está particularmente em risco, pois os Andes tropicais estão aquecendo com mais rapidez do que em qualquer lugar fora do Círculo Polar Ártico. As geleiras estão derretendo, menos chuva está atingindo áreas de grande altitude, as plantas pantanosas dos páramos estão morrendo, entre outros efeitos. Se o Dia Nacional dos Páramos pode ajudar a chamar a atenção para essas mudanças e levar a um maior apoio às ações comunitárias que desafiam as atividades industriais destrutivas, então o evento não poderia chegar cedo demais.

O deputado Pachala também afirmou que o Dia Nacional dos Páramos reafirmará a necessidade de conservar, restaurar e usar os páramos do Equador de forma “sustentável”. Essa ideia ainda é profundamente contestada.

A economia do Equador continua dependendo fortemente das indústrias extrativas. Essas indústrias devastaram comunidades indígenas nas regiões amazônicas, danificaram paisagens biodiversas e agora, como resultado, estão enfrentando oposição crescente da população em geral. Em um referendo de fevereiro em Cuenca, a terceira maior cidade do Equador, mais de 80% do eleitorado votou pela proibição da mineração na área, inclusive no páramo de Quimsacocha. No entanto, as mineradoras com interesses na região disseram que não respeitarão os resultados do referendo.

Embora o recém-eleito presidente do Equador, Guillermo Lasso, esteja associado a políticas e declarações pró-mineração, as coalizões ambientais planejam manter a pressão para garantir que ele honre uma promessa eleitoral de proibir a mineração a céu aberto. Outras mudanças políticas desde maio também sugerem que o Equador está em vias de revisar sua relação com as indústrias extrativas. A presidente da Assembleia Nacional, Guadalupe Llori, do partido político Indígena (Pachakutik), enfrentou perseguição por participar de protestos contra petroleiras. Resta saber se e como a nova legislatura transformará a política ambiental equatoriana.

Enquanto se debatam as decisões políticas, aqueles que lutam para proteger os páramos estão entre os primeiros a apontar que não existe mineração sustentável. Muitos argumentam que o único futuro “sustentável” envolve um sistema político-econômico que olha além da extração mineral e que, por sua vez, protege os direitos indígenas e os direitos da natureza, conforme reconhecido na Constituição do Equador de 2008 – a primeira no mundo a fazê-lo.

A líder indígena Marisol Copara tem trabalhado para proteger os páramos como fonte de água não só para humanos, mas também para plantações e animais. Descrevendo os páramos como uma “fonte de vida”, Olmedo Iza Quinatoa, do povo indígena Kichwa, enfatiza a importância espiritual dos páramos, ao lado de suas propriedades de armazenamento de carbono e água, e pergunta: “Como seria nossa vida sem água, ou seja, sem os páramos? ” A luta por um futuro mais justo continua.