Melly

Saí de casa aos 15. Foi uma daquelas situações malucas em que tive que sair. Primeiro encontrei um emprego em uma loja de tecidos e por um tempo morei com uma tia. Então, aos 16 anos, me mudei para Juárez e comecei a trabalhar na maquiladora (fábrica de montagem). Naquela época, você conseguia emprego em uma fábrica com apenas um diploma do ensino fundamental e uma certidão de nascimento.

Comecei no armazém de uma fábrica de lentes de plástico. Embalávamos as lentes e as enviávamos para a China, onde as armações eram adicionadas. Era um trabalho leve, parecido com o de um escritório. Eu gostava. Desde então trabalhei em várias maquiladoras , sempre em maquiladoras . A pandemia mudou isso. No começo, eles me fizeram sair de licença não remunerada. Depois me pediram para voltar a trabalhar, mas com salário reduzido – às vezes metade, às vezes até menos. Até que renunciei.