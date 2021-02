Estamos contratando: fellowship com foco na Amazônia brasileira

O democraciaAbierta é um projeto do openDemocracy que foca na América Latina. Somos um meio digital independente que abre espaço para o debate democrático, inclusivo e pluralista sobre questões políticas, sociais e ambientais que afetam todos nós. As investigações do openDemocracy foram citadas nos principais meios de comunicação internacionais, incluindo a CNN, Al Jazeera, Deutsche Welle e The Guardian, El País, e localmente na The Intercept Brasil, Agência Pública, Uol, Carta Capital, El País Brasil, entre outros.



Organização: openDemocracy/democraciaAbierta

Onde: Esta é uma oportunidade de trabalho remoto. As candidaturas podem vir de qualquer parte do Brasil.

Período: Meio período, 20 horas semanais, por três meses, entre março e junho de 2020, com possibilidade de extensão

Quanto: 500 dólares mensais, total de 1.500 dólares

Detalhes da fellowship

Estamos procurando jornalistas que queiram desenvolver um projeto investigativo em áreas relacionadas à Amazônia e à justiça climática. O fellow deve enviar uma proposta (pitch).

Trabalhando em estreita colaboração com nossos editores, o fellow se concentrará em desenvolver e aplicar seu projeto de jornalismo. Na prática:

●Realizar pesquisas documentais como parte do planejamento do projeto investigativo, incluindo identificação de fontes e dados

● Coletar dados e entrevistas para desenvolver o projeto

● Escrever a matéria ou matérias, se o projeto exigir, para publicação pelo openDemocracy e meios aliados

O fellow deverá dedicar 20 horas por semana a este trabalho. Durante todo o período, ele/a receberá orientação contínua e será convidado/a a participar de workshops.

Como aplicar

Estamos procurando aplicações de jornalistas que queiram ganhar ou desenvolver sua experiência trabalhando com investigações jornalísticas – ou de pesquisadores que queiram ganhar experiência em jornalismo.

O jornalismo de investigação é uma habilidade especializada, portanto, é preferível experiência anterior de pelo menos dois anos, mas todas as aplicações serão consideradas.

O fellow pode estar em qualquer parte do Brasil que seja relevante para o projeto a ser desenvolvido.

Para aplicar, você deveria:

● Ter familiaridade e interesse nos assuntos cobertos pelo democraciaAbierta

● Ser organizado e ter o olho afiado para detalhes e compromisso com a precisão

● Estar disposto a ser diligente com verificação de dados e de fatos

● Ser um excelente comunicador e gostar de trabalhar em equipe

● Ter acesso à internet e participar de reuniões virtuais

● Ter conhecimento prático de inglês e espanhol

Envie sua inscrição online através deste link, em português ou em inglês, até às 23h59 GMT, ou 20h59 horário de Brasília, de 28 de fevereiro de 2021, incluindo seu currículo e exemplos de trabalhos anteriores.

Para tirar qualquer dúvida sobre esta oportunidade, envie um e-mail para Manuella Libardi ([email protected]), incluindo no assunto "Pergunta sobre a fellowship de 2021".

Nossa missão é gerar e divulgar ideias com a capacidade de impactar diversos públicos e transformar o mundo.