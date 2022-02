Fronteira República Dominicana-Haiti: um novo muro da vergonha

Abinader anunciou o projeto no final de fevereiro de 2021, coincidindo com a celebração da independência da República Dominicana do Haiti, em 28 de fevereiro de 1844. A estrutura de concreto terá 20 cm de espessura e 3,90 m de altura. Também incluirá pelo menos 170 torres de vigilância e controle e 71 portões de acesso. A expectativa é de concluir a primeira fase do muro em nove meses, que consiste nos primeiros 54 km de estrutura e dez portões de acesso, além de 54 vias para patrulhamento. Esta fase deve custar cerca de US$ 30,8 milhões. A segunda fase terá início no segundo semestre deste ano, segundo Abinader.

O racismo dos muros fronteiriços

Abinader é apenas um exemplo recente de líderes que veem a construção de muros como solução para questões de imigração. Quando o Muro de Berlim caiu em 1989, havia apenas 15 muros de fronteira no mundo. Em 2018, já eram 77. O número de iniciativas semelhantes cresceu com as ondas migratórias do século 21, geradas em grande parte por problemas globais, como guerras no Oriente Médio e Afeganistão e o crime organizado no México e na América Central.

Uma forte motivação por trás de cada muro é o racismo e a xenofobia. A retórica anti-haitiana na República Dominicana antecede o presidente Abinader, que assumiu a presidência em 2020. Já em 2013, o corte superior dominicana ordenou a retirada da cidadania de milhares de pessoas de origem haitiana nascidas na República Dominicana. No ano seguinte, o parlamento aprovou uma lei de imigração que revisaria a cidadania de pessoas nascidas na República Dominicana de pais haitianos em situação irregular no país. Na ocasião, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos expressou preocupação com a lei, que poderia "privar dezenas de milhares de pessoas de nacionalidade, quase todas de origem haitiana, e ter um impacto muito negativo no restante dos seus direitos.”

'Necessários, mas indesejados'

Como sempre acontece nos fluxos migratórios ao redor do mundo, os imigrantes haitianos representam um importante fator econômico na República Dominicana, uma vez que fornecem mão de obra barata na produção agrícola do país. De fato, durante grande parte do século 20, os cidadãos haitianos foram coagidos e até capturados para trabalhar em situação análoga à escravidão nas plantações de cana-de-açúcar do outro lado da fronteira.