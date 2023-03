Mas a recente onda de aproximação da América Central com a China mostra que o país tem usado a região como ilustração de seu poder sobre os Estados Unidos, uma vez que se mostrou capaz de ocupar um território historicamente dominado por seu vizinho do norte com uma facilidade impressionante.

Os últimos anos testemunharam algumas tentativas de aproximação de países latino-americanos com os Estados Unidos, como vimos no Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro, que abalou as relações diplomáticas do país com a China – disparado o mais importante parceiro comercial do Brasil. Mas Bolsonaro perdeu as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2022 e o atual presidente, em poucos meses de trabalho, já tem visita diplomática à China marcada para assinar cerca de 20 acordos comerciais.

A vitória de Lula no Brasil ocorreu em meio à nova onda rosa que domina a região. Com a eleição de líderes de esquerda em todo o continente, a América Latina mostra interesse em se afastar dos Estados Unidos, país historicamente visto por muitos como imperialista. A oportunidade de ouro para se livrar daquelas algemas veio através dos bilhões de dólares trazidos pela China

A batalha pela América Latina tem um vencedor claro. A influência norte-americana é enorme, mas o efeito cascata das contínuas rupturas dos países da América Central com Taiwan mostra que o poder chinês só cresce – enquanto o interesse em retomar a relação do século 20 com os Estados Unidos só diminui.