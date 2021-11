Despejo dos Hugua Po'i no Paraguai e a criminalização da luta territorial

As imagens da polícia despejando violentamente pelos menos 70 famílias da comunidade indígena Hugua Po'i, do povo Mbya Guaraní, de suas terras ancestrais no leste do Paraguai, na última quinta-feira, 18 de novembro, é a mais recente ilustração da política de despejo que já se tornou a marca registrada do governo do presidente Mario Abdo Benítez.

O governo não mediu esforços – enviou polícia montada e até um helicóptero para retirar os indígenas das terras que ocupam desde 2014 no departamento de Caaguazú, como explica o Última Hora. Os Mbyá Guaraní afirmam que essas são sua suas terras ancestrais, repassadas a colonos na década de 1960.

Como mostra o estudo de 1960 intitulado “América Indígena”, os Mbyá Guaraní têm sua origem em Caaguazú. De fato, os símbolos dessas terras são centrais para a cosmovisão desse povo. Para eles, o centro da terra – ou Yvy Mbuté em sua língua – está localizado em Caaguazú, onde nasceu o pai de todos os guaranis, Pa’í Reté Kuaray, segundo o estudo.

Mas as terras contestadas hoje estão aparentemente registradas em nome de um grupo de menonitas, segundo o Última Hora, grupo religioso de origem europeia com forte presença no Paraguai. Durante o processo de colonização das terras que compõem o departamento de Caaguazú (entre outros), a venda de propriedades muitas vezes se deu com a presença de indígenas nelas. Com o passar dos anos e o desenvolvimento de políticas que favorecem os compradores contra os habitantes originais, houve um êxodo massivo de indígenas daquela região e os Mbyá Guaraní perderam a grande maioria de suas terras ancestrais.