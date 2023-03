O Chile volta a arder em chamas. Em 22 de fevereiro, o país registrava 266 incêndios ativos, mostrando que a tragédia ainda está em curso. Nas últimas duas semanas, os incêndios já fizeram 25 vítimas fatais, afetaram mais de 7 mil pessoas e destruíram mais de 2 mil casas na região centro-sul do país. De acordo com a Corporação Nacional de Florestas (Conaf), encarregada de monitorar o avanço do fogo, 25% dos focos foram intencionais.

Gabriel Boric, presidente chileno, deu ordem para acelerar a entrega de moradias emergenciais, antes do início do inverno. Da mesma forma, o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile (Senapred) solicitou a evacuação de quatro setores na província de Concepción devido ao avanço de vários incêndios.

A situação é complexa – e as causas múltiplas. Entre elas estão a seca prolongada de mais de dez anos que assola o país, as altas temperaturas, os ventos fortes, a redução da distância entre as áreas urbanas e as florestas e até a intencionalidade.

O debate ao redor do motivo dos incêndios desencadeia até polémicas políticas inusitadas. O ministro da Habitação e Desenvolvimento Urbano (Minvu), Carlos Montes, sugeriu que uma das possíveis razões dos incêndios florestais pode ser atribuída aos coelhos. "Quando começa um incêndio, coelhos selvagens se dispersam e levam o fogo com eles em suas pelagens", argumentou.

No entanto, Rodrigo Santander, biólogo especializado em manejo de recursos naturais, afirmou que não há estudos que comprovem a versão de Montes. O especialista acrescentou também que um coelho em chamas não percorreria mais de 50 m, o que significa que morreria antes de provocar um incêndio florestal. A incidência do vento, por exemplo, é muito mais significativa na propagação dos incêndios, explicou.