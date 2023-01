Se Lula vencer, enfrentará fortes obstáculos econômicos

Desta vez, no entanto, ele não poderá contar com ganhos de commodities. Espera-se que o preço das principais exportações do Brasil – soja, petróleo e minério de ferro – diminua à medida que a economia global se arrasta para a recessão. Ao mesmo tempo, Lula enfrenta crescente pressão ambiental para dissociar o modelo de crescimento do Brasil da exploração de recursos naturais.

Em sua campanha, ele prometeu uma revisão radical das políticas de Bolsonaro, que enfraqueceu os principais órgãos ambientais do Brasil – Ibama e ICMbio. Ao mesmo tempo, a mineração ilegal e o desmatamento aumentaram em toda a Amazônia. Ativistas ambientais criticam rotineiramente Bolsonaro por minar a proteção da biodiversidade. Lula, por outro lado, deseja restaurar a imagem ecologicamente correta do país.

Lula deve seguir o plano “Reconstruir e Transformar o Brasil” do PT. Originalmente elaborado em 2020, o projeto enfatiza a necessidade de uma “transição ecológica para uma economia de baixo carbono” e apoia um “Green New Deal”. Portanto, as políticas provavelmente incluirão projetos de obras públicas, como o reflorestamento de partes da Amazônia.

Assessores de Lula também endossaram programas de empréstimos rurais apoiados pelo Estado. Aqui, os bancos de desenvolvimento forneceriam crédito a taxas subsidiadas para práticas agrícolas sustentáveis. Estes incluem esquemas de conversão de pasto para lavoura, particularmente para espécies que absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono. Segundo fontes próximas à campanha de Lula, outras políticas incluem “reconstruir as cidades do Brasil por meio de investimentos em infraestrutura verde”.

No entanto, enfrentando restrições crescentes tanto em casa quanto no exterior, analistas projetam um crescimento modesto do PIB no período de 2023 a 2026 (média de 1,4% ao ano, de acordo com a Economist Intelligence Unit). Além disso, a inevitável negociação necessária para garantir a maioria no fragmentado Congresso brasileiro provavelmente prejudicará uma agenda economicamente progressista.

Enquanto isso, Bolsonaro continua questionando a legitimidade das eleições. Especialistas temem que ele possa até tentar promover uma insurreição. Dessa forma, uma transição suave de poder é a prioridade imediata. O legado abrangente de uma reeleição de Lula, segundo o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, seria “consolidar a democracia no Brasil”.