Nossos ancestrais trabalhavam menos e viviam melhor. Onde estamos errando?

Humanos habitam a Terra há pouco mais de 300 mil anos e, na grande maioria deles, vivemos de uma maneira completamente diferente da que vivemos hoje. Até cerca de 10 mil anos atrás, quando a revolução agrícola lançou as bases para a sociedade urbana, a maioria das pessoas viviam como caçadores-coletores em pequenos grupos.

Por muito tempo acreditou-se que caçadores-coletores viviam vidas curtas e miseráveis. Quando os primeiros europeus chegaram ao deserto do Kalahari, concluíram que subsistir de animais e plantas deve ter sido uma luta. Mas quando antropólogos começaram a estudar e viver entre esses grupos na década de 1960 – entre nômades no Ártico, aborígines na Austrália, tribos Hadza na Tanzânia –, descobriram que a vida para caçadores-coletores não era uma luta. Pesquisas mostraram que caçadores-coletores comiam alimentos variados e nutritivos. De fato, em muitos casos, comiam 10% mais calorias do que uma pessoa, em média, necessita hoje.

Como os caçadores-coletores não tinham acesso a hospitais modernos, a mortalidade infantil era alta para os padrões atuais. Mas aqueles que chegavam a seu 15º aniversário podiam esperar viver bem mais de 60 anos. Em outras palavras, os caçadores-coletores provavelmente viviam mais do que a maioria das pessoas nas sociedades agrícolas.

O mais surpreendente, porém, não era a expectativa de vida, mas a qualidade de vida. Estudos de campo mostraram que caçadores-coletores obtinham todos os alimentos de que precisavam com esforço mínimo e desfrutavam de mais "lazer" do que a maioria das pessoas no início da era industrial. Os Ju/'hoansi, que viveram no deserto de Kalahari até meados do século passado, gastavam apenas cerca de 15 horas por semana adquirindo os recursos de que precisavam para viver e quase o mesmo tempo cuidando de parentes em casa. Quinze horas por semana é pouco mais do que um trabalhador durante a revolução industrial trabalhava em um dia. Enquanto crianças e adultos trabalhavam até seus pulmões entrarem em colapso nas minas de carvão na Europa, os Ju/'hoansi sentavam-se ao redor do fogo, contavam histórias, dançavam, cantavam e jogavam.

Durante a maior parte de nossa história como espécie, priorizamos nossas vidas de forma diferente do que fazemos hoje. Mesmo o padrão aceito hoje – cerca de 40 horas de trabalho por semana, além de cuidados infantis e tarefas domésticas – parece desnecessariamente tedioso de uma perspectiva histórica.

A caça consumista

Se não é natural trabalhar tanto quanto trabalhamos hoje, talvez seja necessário na sociedade moderna de hoje?

Os empregados nos depósitos da Amazon, os catadores de lixo nos aterros sanitários do Rio e os trabalhadores têxteis em Bangladesh não têm outra escolha a não ser trabalhar longas horas. Como a renda dos trabalhadores é baixa, uma vez que os proprietários colhem a maior parte do lucro, os pobres do mundo têm de batalhar o dia todo para sustentar suas famílias.

Porém, quanto mais subimos na escada social, mais difícil se torna explicar por que trabalhamos tanto. Em um famoso artigo de 1930, o principal economista da época, John Maynard Keynes, previu que em 100 anos a sociedade moderna teria resolvido o problema da escassez econômica. Keynes, portanto, estimou que até 2030, seus netos não teriam que trabalhar mais de 15 horas por semana, como os Ju/’hoansi, graças ao crescimento do capital, produtividade e avanço tecnológico. O futuro seria uma época de “lazer e abundância”.