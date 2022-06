A nova Constituição chilena: primeiro rascunho

Em 4 de setembro, os chilenos terão duas opções nas urnas: aprovar ou rejeitar o novo texto constitucional que visa substituir a atual Constituição escrita durante a ditadura de Augusto Pinochet.

Mas, como sabemos, plebiscitos nunca se restringem a apenas o que é pedido na cédula. Como em tantas outras votações, as duas opções contêm muito mais.

O referendo constitucional é resultado de um acordo político transversal que procurou canalizar a explosão social de outubro de 2019. Essa mobilização social sem porta-vozes, sem organização ou lista de demandas, emitiu uma mensagem clara de crítica à elite chilena e, sobretudo, à política dos últimos 30 anos.

O processo constitucional iniciado após a eleição dos membros da Convenção Constitucional foi extremamente intenso. Não poderia ser de outra forma, já que havia sido estabelecido o prazo de um ano para a realização de todos os trabalhos constitucionais. O mesmo acordo político que deu origem ao processo também determinou que o texto resultante seria aprovado em um plebiscito no qual, diferentemente de outros processos eleitorais no Chile, o voto será obrigatório.

Em 16 de maio, após quase dez meses de trabalho, não sem tensões e tropeços, a Convenção Constitucional fez a entrega simbólica do primeiro rascunho da nova Carta Magna. O texto, que ainda terá que passar pela comissão de harmonização, contém 499 artigos e trata dos mais variados temas, fruto das deliberações de sete comissões temáticas. Cada uma de suas propostas teve que ser aprovada por dois terços dos constituintes, norma estabelecida pelo acordo político interpartidário.

Agora que o primeiro rascunho está pronto, ainda falta o trabalho das últimas comissões. Além da harmonização, a convenção criou uma comissão de disposições transitórias para definir os termos e as formas da transição constitucional. Da mesma forma, a convenção também constituiu uma comissão de preâmbulo, responsável por redigir a introdução não vinculativa à Carta Magna – o que alguns chamam de “poesia” da Constituição.

Duas propostas de preâmbulo, que provavelmente não verão a luz do dia – seja pelo voto da comissão ou do plenário – não deixaram de chamar a atenção. A primeira, formulada por alguns constituintes de direita, começa assim: "Nós chilenos, com o propósito de continuar caminhando para um país mais justo, no qual Deus seja reconhecido como fonte de dignidade intrínseca...". Mas a segunda, desenvolvida por um grupo de constituintes independentes, é a que deu o tom do debate – embora não necessariamente o conteúdo –, diz: "Somos a natureza. Sempre fomos… Os tempos atuais, a partir dos movimentos de outubro, nos convidam a reconhecer-nos como iguais na diversidade... Somos seres humanes (sic), construindo nossos destinos, com diferentes pontos de vista, sem distinções de gênero ou crenças...".

Vinculados aos movimentos sociais feministas, ambientais e de direitos indígenas, os constituintes independentes que redigiram a segunda versão do preâmbulo tiveram presença preponderante na mídia. São líderes que conseguiram "dar corpo" à história da explosão social de outubro de 2019 e que conseguiram, por meio de mobilizações regulares na Praça Itália – rebatizada de Praça da Dignidade –, uma forte legitimidade social, além de uma forte presença na mídia. Embora seu inesperado sucesso eleitoral possa ser explicado por uma série de elementos circunstanciais, esses são os líderes que conseguiram expressar uma ideia que já permeava o debate público há tempos: que as vítimas de uma "coalizão do abuso" (empresários, políticos, economistas, etc.) poderiam tomar o poder de uma elite indolente. E não há nada mais poderoso do que uma ideia cuja hora chegou. Mas o problema é que os tempos mudam.

Um cenário incerto

Como mostram as pesquisas de opinião, a intenção de votar pela aprovação do texto constitucional tem caído de forma consistente. Neste momento, o voto pela rejeição tem uma ligeira vantagem. Além disso, as pesquisas mostram que a principal razão decorre da opinião negativa sobre o funcionamento da convenção – 55% dos entrevistados mencionam a desconfiança nos constituintes como principal motivo, contra 40% que citam desacordo geral com as propostas aprovadas.