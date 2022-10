Os rincões sórdidos do bolsonarismo

Quando a seita política já estava quase totalmente formada, operando em redes digitais (grupos de WhatsApp e de Facebook) e analógicas (as igrejas neopentecostais), e Bolsonaro já havia se convertido no condutor dessas correntes maléficas, ele conseguiu, de um membro da seita que trabalhava na loja da TAM, o meu assento num voo Brasília-Rio. Havia preparado alguma cilada para mim durante o percurso; por foi ele a última a embarcar e já entrou filmando. Para minha sorte, havia uma poltrona vazia para a qual mudei. Ele apenas conseguiu me assediar moralmente.

Faça a retrospectiva de fatos em que estive envolvido para 1) deixar claro que fraudes, adulterações criminosas de documentos e situações forjadas sempre fizeram parte do modus operandi da extrema-direita e particularmente do de Bolsonaro; 2) a tolerância das instituições democráticas (a imprensa em especial) com esses procedimentos criminosos por parte de parlamentares apenas porque eram aplicados contra um gay e uma mulher permitiu que Bolsonaro se fortalecesse como condutor da extrema-direita e que esta elevasse o tom dos seus métodos, o que resultou no assassinato covarde de Marielle Franco, e na encenação do “atentado à facada”, vencendo as eleições de 2018; 3) e, logo, não deveria ser surpresa para ninguém a tentativa por parte da campanhas de Tarcíciso Freitas de forjar um atentado, mesmo que isto implicasse no assassinato de um inocente; e os esforços de Bolsonaro em acusar criminosamente as rádios do Nordeste de não veicularem sua propaganda eleitoral.

A extrema-direita é criminosa em toda parte. Quando ela encontra uma personalidade tão ressentida quanto sádica para ocupar o lugar de líder ou de “Messias”, transforma-se numa seita diabólica que amiúde perpetra suas atrocidades em nome de Deus.

O bolsonarismo é isto. Como qualquer seita, ela interpela seus membros a partir de suas fragilidades, medos, rancores e ressentimentos. Uma vez cooptado, o membro da seita sofre um processo de ressubjetivação baseada em seus próprios preconceitos e em sua ignorância. Torna-se um solado disposto a matar e a morrer pelo líder. A cooptação acontece em distintas classes e com pessoas de diferentes níveis de educação formal, porque a chave da interpelação está na fragilidade que a pessoa apresenta.

Ao longo desses quatro anos de governo Bolsonaro, a batalha para impedir o crescimento dessa seita política foi intensa. Se tudo correr bem, a democracia colocará limites a ela no próximo domingo, dia 30.

E só então começaremos a pensar sobre o que foram esses anos sob a hegemonia dessa seita. O romancista Frederick Forsyth ao se referir ao nazismo, disse que não acreditava que na história da humanidade fosse se deparar com uma seita tão louca, e que apelava “aos rincões mais sórdidos da raça humana”. Bom, se vivo estivesse, ele seguramente mudaria de opinião depois de conhecer o bolsonarismo.