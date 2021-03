Febre, madeira balsa e pandemia no território Achuar

Nantu Canelos, um jovem líder indígena de Sharamentsa, nos contou sobre as atividades que, junto com vários membros da comunidade, estão se desenvolvendo como uma alternativa para proteger esta parte biodiversa da floresta amazônica. "Hoje realizamos uma atividade importante para nossa comunidade – contamos a balsa e a área das ilhas de nosso território que estão sendo permanentemente defendidas pela comunidade Achuar. Quando iniciamos as atividades de contagem, descobrimos que as ilhas são o refúgio de diferentes aves e animais. São também um local de reprodução da fauna. Encontramos diferentes rastros de animais, como onças, veados, capivaras e também aves de diferentes espécies, como garças, papagaios e araras. Com isso quero mostrar que não estamos apenas na luta por estes animais, mas que esta biodiversidade é a que atua dentro da selva cumprindo a função de plantar, dispersar as sementes e assim reproduzir a vida."

Durante os dias em que estivemos no território, o presidente da comunidade convocou uma assembleia para tomar decisões sobre a crise da febre da balsa. Primeiro, no início da manhã, eles se reuniram para o tradicional Wais umamu, bebida energética feita da planta guayusa que mantém o espírito forte durante o dia de trabalho. Horas mais tarde, delegados das diferentes comunidades vizinhas se reuniram na casa comunitária de Sharamentsa. Para iniciar o evento com a saudação ancestral, eles estenderam suas lanças um em frente ao outro, sentados em bancos de madeira em forma de animais, enquanto se cumprimentavam com frases vigorosas em sua língua nativa.