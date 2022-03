Estimativas conservadoras colocam as perdas russas em 7 mil mortos em três semanas, o que, no cálculo da guerra moderna, significa que mais de 20 mil teriam sido gravemente feridos. Este é um número de baixas maior do que o dos Estados Unidos em 8 anos no Iraque e 20 no Afeganistão juntos. A moral está baixa em muitas das unidades russas, enquanto o regime de Putin também enfrenta problemas formidáveis ​​com as sanções econômicas internacionais.

O regime pode dominar as comunicações domésticas, mas ainda há muita oposição à guerra entre os russos, mesmo com 14 mil pessoas já presas por protestar. Se a experiência de outras guerras servir de indicador, as baixas crescentes terão um efeito cumulativo. Durante os oito anos em que os franceses lutaram contra o Viet Minh, a guerra da Indochina se tornou tão impopular que a perda de guarnição estratégica em Dien Bien Phu, em maio de 1954, pôs fim ao conflito em três meses.

Na eleição presidencial de 2004 nos Estados Unidos, George W. Bush abertamente defendeu sua invasão do Iraque, mas em 2008, Barack Obama incluiu a promessa de trazer as tropas para casa em sua campanha eleitoral, uma postura impensável quatro anos antes. Embora essas mudanças de atitude tenham ocorrido em uma escala de tempo mais ampla, a intensidade das perdas russas é muito maior.

Para a Ucrânia, a guerra tem tido um preço altíssimo, mas o nível de comprometimento das forças armadas e da sociedade civil – auxiliados pela liderança de Zelensky – é notável. A prolongação da guerra faz outro aspecto se mover a favor da Ucrânia: a enxurrada de armamentos e material de guerra que atravessa a fronteira dos países da OTAN. Somente os Estados Unidos prometeram e já entregaram parcialmente 1,4 mil mísseis antiaéreos, 11,6 mil armas antiblindagem, 100 drones armados, 7,4 mil armas de pequeno porte, cerca de 60 milhões de munições para armas de pequeno porte, 25 mil de armaduras e muito mais. Outros Estados da OTAN também estão adicionando ao total.

Enquanto isso, as forças de Putin têm cerca de 180 mil soldados em combate, mas ainda não estão perto de cercar Kiev. Mais tropas estão sendo destacadas de unidades russas na Armênia e Geórgia, bem como de unidades de reserva do próprio Distrito Militar Oriental da Rússia, embora analistas nos EUA duvidem que isso faça muita diferença.