A campanha presidencial frente às eleições de 2 de outubro vem sendo marcada pela presença ubíqua de violência no Brasil — simbólica e física. Diante da preocupação, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu temporariamente diversas flexibilizações de compra de armas de fogo devido ao "risco de violência política" no país.

As restrições foram impostas após pedidos de diferentes partidos políticos para limitar o alcance de decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitam o acesso a armas no Brasil. Analistas acreditam que as ações também visam impedir atos de incitação ao discurso de ódio de Bolsonaro, que usou os atos institucionais do bicentenário da independência do Brasil como plataforma para sua campanha, convocando o Exército e seus apoiadores. Para muitos, as atitudes de Bolsonaro no 7 de setembro aprofundam o clima de violência política no país.

O aumento do clima de medo no Brasil levou a Humans Right Watch (HRW) a se posicionar.

A organização internacional de direitos humanos emitiu seu apelo em decorrência de dois casos recentes de violência: o assassinato de Marcelo Arruda, guarda municipal e militante do Partido dos Trabalhadores (PT), em Foz do Iguaçu, no Paraná, e do trabalhador rural e eleitor do PT, Benedito Cardoso dos Santos, em Confresa, no Mato Grosso. Ambos os casos envolvem apoiadores de Bolsonaro.

A manifestação da HRW não é sem embasamento. Segundo a pesquisa "Violência e democracia: panorama brasileiro pré-eleições 2022", realizada pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS) e o Forum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), e divulgado pelo Datafolha, 67,5% dos entrevistados teme ser vítima de agressões físicas por motivos políticos ou posicionamentos e opiniões partidárias. Apenas 32,5% afirmou não temer ser atingidos pela violência nas eleições.

A pesquisa também indica que 113,4 milhões de brasileiros têm medo de sofrer agressões físicas.