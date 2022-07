Eu tenho todas essas tatuagens. Essa aqui é um cartoon. Essa é dos Simpsons. Esse é o nome da minha mãe. Essa eu fiz porque disseram que se eu aguentasse a dor saía de graça. E essa eu fiz em homenagem ao meu irmão, o que foi assassinado.

Minha mãe se preocupa porque as tatuagens fazem as pessoas nos tratarem como criminosos. Outro dia saí para encontrar uma garota e meu celular parou de funcionar. Perguntei a algumas pessoas se eu poderia pegar o telefone emprestado para ligar para minha mãe e todos disseram que não tinham crédito. Acharam que eu ia roubar seus telefone ou algo parecido.

O mesmo com a polis (polícia). Eles veem minhas tatuagens e pensam que sou bandido. Eles sempre me param – uma vez me levaram para uma delegacia, outra para a promotoria. Uma vez acharam um pouco de maconha no meu bolso e escreveram no relatório que eu tinha uns 10 ou 15 pacotes comigo. Passei três dias lá por isso. Outras vezes, eles simplesmente me põem no camburão e depois me soltam.

Eu me preocupo com meus pais quando isso acontece. É uma porcaria ser preso sem saber de nada, sem que sua família saiba o que aconteceu com você. E a comida que a polícia te dá é horrível. Na última vez que estive lá, eles me deram um pedaço de pão duro com maionese. Não contei nada aos guardas, mas não comi. Outras pessoas comeram. Eu não.