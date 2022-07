A primeira vez que meus filhos tentaram cruzar a fronteira para ganhar dinheiro tinham 14 ou 15 anos. Eles buscavam, como dizem, o “sonho americano”. Eles queriam se vestir com roupas bonitas, queriam pertencer. Também queriam me ajudar porque viam a necessidade que passamos em casa. Eu dizia que preferia trabalhar eu mesma, ou que eles deveriam esperar até atingir a idade de trabalhar porque poderiam estar arriscando suas vidas. Mas eles têm aspirações.

Eles não me disseram que iam cruzar a fronteira. Senão eu teria impedido. Acordei naquela manhã e eles não estavam em casa. Depois de um tempo, recebi uma ligação. Eles foram detidos pela Imigração americana e repatriados. O escritório de assistência social local ligou para dizer que eu tinha que ir buscá-los.

Agradeci a Deus quando os vi novamente. Perguntei por que tinham feito isso, e eles disseram que era para me ajudar. Então olhei para seus pés. “Precisamos de sapatos, mãe”, responderam. “Não temos sapatos. Eu queria comprar sapatos novos.” Me dói dizer isso, mas eles realmente não tinham sapatos – estavam todos desgastados. Como mãe, dói. Você se sente culpado porque não pode dar a eles o que eles precisam, na hora que precisam. É fácil apontar dedos e dizer: “Você, senhora, não cuida bem deles.” Eles não sabem o que tenho que fazer, o que meu marido tem que fazer, para sustentar nossos filhos. Se eu estivesse com eles o tempo todo, não poderia trabalhar. E se eu não trabalhasse, não poderia alimentá-los.

As pessoas julgam crianças como meus filhos. Quando trabalham de guias ajudando migrantes a cruzar, as pessoas dizem: “Ah, estão atrás de uma maneira fácil de ganhar dinheiro”. Eles veem as tatuagens e pensam que meus filhos são criminosos. Mas o tráfico não é dinheiro fácil. Eles podem cair ou se afogar, ou lidar com alguém que os abandona no deserto. Eles estão arriscando suas vidas.

Eles também são julgados mesmo quando não estão envolvidos no tráfico. Meus filhos trabalharam em muitos empregos. Eles já trabalharam como pedreiros. Eles trabalhavam nove, dez horas por dia no sol. Eles voltam com a pele escura e outros empregadores não os contratam por causa de suas tatuagens e pela cor de sua pele. É difícil para eles, e nada disso é dinheiro fácil.

Como mãe, fico com raiva. E fico com raiva dos meus filhos também. Eu digo a eles: “Logo vocês poderão trabalhar. Há trabalho aqui em Juárez também. Você não precisa correr antes de aprender a andar. Nem tudo na vida se conquista de um dia para o outro. Eu não tinha sapatos antes, mas agora, graças a Deus, tenho. Um dia vocês também realizarão seus sonhos.”

Meu filho, o que foi assassinado, trabalhava cruzando pessoas através da fronteira. Ele me contou que os agentes de Imigração dos EUA o colocaram em uma sala muito quente, onde suou e suou. Em seguida, o levaram para uma sala gelada com o ar condicionado no máximo. Ele costumava ficar doente por causa dessas coisas, mas não abandonou o sonho. Ele dizia: “Vou ganhar um bom dinheiro lá e vou enviar para você”.

Quando meus filhos não estão em casa, vivo sob constante preocupação. Sempre. Temo que não voltem. Vejo no Facebook quantas crianças desaparecem aqui em Juárez e sinto a dor dessas mães. Pelo menos eu vi meu filho novamente depois que ele foi morto. As mães que nunca mais têm notícias de seus filhos passarão a vida se sentindo mortas.