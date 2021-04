Terraplanismo jurídico e Estado de Direito no Brasil

Cabe esclarecer que estou convencido da responsabilidade política e moral do Lula, como ex-presidente e líder do Partido dos Trabalhadores, pelo incremento da corrupção no jogo político-partidário brasileiro. Para além das evidentes irregularidades cometidas pelos juízes e procuradores da operação Lava Jato, a imagem do Lula continua sendo associada aos escândalos de corrupção que levaram à prisão de vários caciques políticos do seu partido e da sua base aliada, e que foram o pano de fundo do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Uma pesquisa de opinião realizada em 16 de março indica que 57% da população considera justas as condenações penais contra Lula. Mas se deixamos de lado nossas impressões pessoais, é plenamente possível que Lula seja responsável por atos de corrupção e, ao mesmo tempo, tenha sido condenado ilegalmente, usufruindo assim do direito à revisão dos seus processos pelos tribunais superiores. Igualmente, é possível que um juiz com fama de paladino anticorrupção possa cometer irregularidades, politizar a justiça e equivocar-se, no final das contas.

Da mesma forma que em outros âmbitos do conhecimento, a Ciência Jurídica em general e o Direito Penal em particular se baseiam em certas premissas cuja inobservância compromete o parecer jurídico. As decisões do STF previamente mencionadas se fundamentam precisamente no descumprimento de algumas dessas premissas. A decisão do Ministro Fachin anulou as condenações contra Lula pois a 13ª Vara Federal de Curitiba, então presidida por Moro, não era o foro competente para instruir as acusações. Em resumo, Moro invocou a competência para julgar qualquer tipo de denúncia penal contra Lula, apesar de que o Código de Processo Penal estabelecia que o foro competente era a Justiça Federal de Brasília.

Após a decisão do ministro Fachin, surgiram várias opiniões no sentido de que o STF participa de uma conspiração que busca travar a luta contra a corrupção. Não tenho elementos para refletir seriamente sobre esse tipo de opinião, mas sobram razões para concluir que a referida decisão favorece mais ao Moro e aos procuradores da operação Lava Jato que ao próprio Lula. Desde junho de 2019, vem sendo noticiado diálogos que demostram o conluio entre procuradores federais e Sergio Moro para coordenar a produção de provas, em flagrante violação do princípio da imparcialidade do juiz e do texto do artigo 254, literal IV, del Código de Processo Penal, que proíbe ao juiz aconselhar uma das partes do processo. Em sua decisão, Fachin se limitou a afastar a competência territorial da 13ª Vara Federal e declarou improcedente a exceção de suspeição de Moro. Isso, sob o argumento de que, tendo declarado a incompetência do foro, não se fazia necessário decidir sobre a alegada suspeição de seu titular.

Segundo o artigo 96 do Código de Processo Penal (“A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente”), a exceção de suspeição deve ser apreciada antes de qualquer outra, inclusive a de incompetência do foro. Isso por uma razão simples: as provas instruídas por um juiz suspeito são nulas de pleno Direito e não podem ser utilizadas nos demais atos do processo. Em rigor, a decisão do ministro Fachin não implica a nulidade absoluta das provas instruídas, mas reenvia a denúncia penal a outra instância judicial, que deverá decidir se, e quais provas, seguem sendo válidas nos novos inquéritos que serão abertos contra Lula.