Violência armada volta à Colômbia – e o Estado continua ausente

Os residentes pediam ao governo que disponibilizasse abrigos para aqueles que foram deslocados devido ao fogo cruzado. A resposta do governo colombiano, no entanto, foi diferente. Duque limitou-se a enviar dois batalhões do Exército para a área. Ele também garantiu que reforçaria a equipe de inteligência e contrainteligência militar, bem como as ações da Força Aérea com drones e mais horas de voo sobre os pontos de conflito. A Procuradoria-Geral da Nação, por sua vez, anunciou que formou um grupo de investigadores e promotores para "fortalecer o trabalho" do governo de Arauca e "apoiar a institucionalidade na região".

Além de resposta insuficiente, Duque também implicou o governo de Nicolás Maduro no problema. "Naquela área [onde ocorreram os confrontos] há grupos que operam com o apoio do regime ditatorial, cometem crimes e voltam à sua zona de conforto na Venezuela", afirmou.

O Estado colombiano não mantém presença militar em Arauca, apesar de ser um território marcado por conflitos armados. Entre 2004 e 2010, o ELN e as FARC iniciaram uma guerra no departamento quando o primeiro decidiu erradicar as plantações de coca, ação a que as FARC se opuseram.

A guerra entre os dois grupos armados deixou 500 civis mortos e pelo menos 50 mil deslocados. Em 2010, as duas facções guerrilheiras concordaram em dividir o território. No entanto, a desmobilização das FARC após a assinatura do Acordo de Paz de 2016 criou um vácuo no território que, em vez de ser ocupado pelo Estado colombiano, ficou à mercê de outras facções.

Hoje, os araucanos temem o retorno desses confrontos armados. "Nosso medo é que aconteça novamente o que aconteceu há 13 anos, quando camponeses foram massacrados em uma guerra com a qual nada tinham a ver", afirmou Mayerly Briceño, líder estudantil de Tame, Arauca.