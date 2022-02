Mortos no México, presos na Nicarágua: violência contra jornalistas aumenta

Em 10 de janeiro, José Luis Gamboa foi esfaqueado no porto de Veracruz. Em 17 de janeiro, o fotojornalista Margarito Martínez foi morto a tiros em Tijuana. Em 23 de janeiro, Lourdes Maldonado foi assassinada em Tijuana. Em 31 de janeiro, Roberto Toledo, cinegrafista, comunicador e analista do Monitor Michoacán, foi morto a tiros.

Segundo a Repórteres Sem Fronteiras (RSF), sete jornalistas foram mortos no México em 2021 e 47 nos últimos cinco anos, fazendo do país o mais mortífero para jornalistas do mundo.

Dos 140 assassinatos desde 1990, 95% permaneceram impunes. Um exemplo é o caso de Margarito Martínez; a polícia local atribuiu sua morte a uma briga de bairro, versão que o Ministério Público negou.

Questionado sobre esses últimos assassinatos, o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manteve seu habitual discurso de confronto com a imprensa, uma das características mais preocupantes de sua presidência. AMLO afirma que não há impunidade pelo assassinato de jornalistas no México, além de caracterizar as denúncias como uma técnica que "meus adversários estão usando para atacar meu governo".

Como consequência dos constantes assassinatos de jornalistas, poucos se atrevem a investigar a fundo os problemas sociais no México. O caso de Lourdes Maldonado teve um impacto especial na sociedade mexicana, porque aconteceu depois de ela haver participado de uma coletiva de imprensa de AMLO na qual pediu apoio diante de ameaças.

Embora o México não esteja oficialmente em guerra, seu índice de criminalidade é equivalente ao de um conflito militar. A cada dia, cerca de 100 pessoas morrem, mais de dez mulheres são assassinadas e dois jornalistas são agredidos.

A resposta aos assassinatos foi poderosa: durante três dias após o assassinato de Lourdes, manifestações por justiça eclodiram em frente ao Ministério do Interior. Da mesma forma, outras concentrações surgiram em diferentes estados para pedir respeito à liberdade de imprensa.

O fotojornalista de Veracruz Félix Marquez, em conversa com o El País, disse que as manifestações são "um apelo urgente às instituições e à sociedade para que voltem os olhos para esses assassinatos ... porque geralmente são os jornalistas locais que enfrentam seus algozes: o próprio Estado, os empresários poderosos, os traficantes de drogas. Eles matam por qualquer coisa hoje em dia. E nada acontece, como se a vida de um jornalista não valesse absolutamente nada."

As relações de AMLO com a mídia são tensas desde que assumiu o cargo e atingiram seus auge ​​em 2021, quando estreou em seu programa oficial matutino um quadro chamado "Quem é quem nas mentiras da semana?" para atacar a mídia. Nele, AMLO argumenta que as mentiras da mídia não são apenas um problema para o México, mas uma praga global.