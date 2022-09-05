22 года тюрьмы. Приговор российской журналистике

Сегодня в Московском городском суде огласили приговор российскому журналисту Ивану Сафронову – следователи ФСБ обвиняли его в госизмене. Суд признал Сафронова виновным и приговорил его к 22 годам лишения свободы. С учетом срока, проведенного в следственном изоляторе "Лефортово", 32-летний Сафронов должен провести в колонии строгого режима 20 лет. Защита подсудимого будет обжаловать приговор.

Правозащитное и журналистское сообщество называет дело абсурдным и требует освободить бывшего корреспондента издания "Коммерсантъ". Редакция oDR присоединяется к этим требованиям.

Адвокаты Сафронова и его коллеги, следившие за процессом, обращают внимание на недостаток доказательств и тот факт, что секретные сведения, которые по версии ФСБ осужденный якобы передавал за границу, были получены из открытого доступа.

Спецкор по опасной тематике

Сафронов проработал в "Коммерсанте" около 10 лет, освещая тему российского космоса и военно-промышленного комплекса. Он следил за ключевыми государственными компаниями в этом секторе, писал про основных игроков и про важные сделки. Сафронов получил статус спецкора и был одним из наиболее уважаемых сотрудников; благодаря источникам в различных структурах, он публиковал много эксклюзивов. Однако в 2019 году Сафронова, несмотря на заслуги, уволили из издания по требованию владельца газеты Алишера Усманова. Произошло это после того как, он выпустил заметку о возможных кадровых перестановках в Совете Федерации, разозлившую чиновников и лично Валентину Матвиенко. Вместе с Сафроновым в знак протеста уволился весь отдел внутренней политики издания.

Проработав полгода в издании "Ведомости" – на рубеже нулевых оно считалось главным деловым СМИ в стране – Сафронов был вынужден уйти и оттуда. Со сменой собственника газета перестала быть независимой.