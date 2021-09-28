Электронное, умное и коммунисты

Тем, кто не готов отказаться от электоральной политики как единственного способа легальной оппозиционной деятельности, необходимо изучить пределы возможностей фальсификаций через ДЭГ. Электронное голосование лишь на первый взгляд способно принести его администраторам абсолютно предсказуемый и нужный им результат. В действительности ДЭГ имеет свои пределы и уязвимости, которые предстоит определить. В частности, открытым остаётся вопрос о возможности аналогичных фальсификаций на масштабе 146 муниципальных образований с множеством многомандатных округов в них на выборах в следующем году. Также есть вопрос о предельном количестве голосов, которые можно приписать провластным кандидатам в такой системе, так как оно ограничено зарегистрированными в системе избирателями.

Не менее важен и вопрос о доверии к результатам выборов в обществе. В России все помнят, как год назад Александр Лукашенко нарисовал себе 80% на президентских выборах в Беларуси (при явно низкой реальной поддержке избирателей), что привело к беспрецедентно массовым и энергичным протестам по всей стране. Власти в России опасаются этого сценария и понимают, что слишком неправдоподобные результаты "на табло" могут быть опаснее, чем потеря нескольких десятков мандатов на региональном или, тем более, местном уровнях. Поэтому ДЭГ в действительности не снимает проблему падения рейтингов и снижающейся электоральной состоятельности вертикали власти. А такая проблема существует.

Фактор "Умного голосования"

По понятным причинам Москва стала самым перспективным полигоном для проверки политического потенциала команды Алексея Навального и их тактики "Умного голосования". Рейтинг партии власти здесь традиционного ниже среднего по стране, накануне выборов он достиг исторического минимума на уровне 26% (по официальным данным ВЦИОМ), а перед стартом агитационной кампании рейтинг "Единой России" в Москве и вовсе опустился ниже 20%. В то же время концентрация сторонников Навального и в целом протестно настроенных избирателей, ищущих возможность наказать власть на выборах, в Москве выше, чем в других регионах. По оценкам самих организаторов "Умного голосования", во всех или почти всех одномандатных округах Москвы могли победить поддержанные им кандидаты.

Однако до последнего момента сохранялась интрига – сколько своих сторонников реально способна мобилизовать команда Навального, учитывая, что ее лидер находится в тюрьме и фактически изолирован от публичной политики, а сама команда находится в вынужденной эмиграции и должна продираться через множественные блокировки своих ресурсов в интернете. Несмотря на это, попадание в список "Умного голосования" явно было ключевым мотивом всех оппозиционных кандидатов, претендующих на победу. Так, по Ленинградскому, Кунцевскому, Черемушкинскому и Центральному одномандатным округам Москвы баллотировались сразу несколько оппозиционных кандидатов. Уберечь от распыления голосов между ними могло только "Умное голосование", выбора которого в этих округах очень ждали. В Ленинградском и Кунцевском округах, где конкуренция между двумя оппозиционными кандидатами была наибольшей, эффект от выбора "Умного голосования" оказался очень сильным. Так, яблочник Кирилл Гончаров, по опросам лишь немного отстававший от кандидата КПРФ Михаила Лобанова, но не попавший в список "Умного голосования", занял в итоге лишь пятое место в округе и получил в 6,5 раз меньше голосов, чем Лобанов. Иными словами, "Умное голосование" в данном случае обеспечило гигантский переток сторонников для консолидированного голосования за единого оппозиционного кандидата.