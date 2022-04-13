"Работать сегодня можно, только сохраняя прежние социальные связи"

Как вам кажется, зачем спикерам в российской элите поддерживать коммуникацию с журналистами?

У них нет целеполагания, что они должны продолжать общаться. Они ведь не сидят и не ждут, пока им позвонит журналист. Зачастую это происходит благодаря отношениям с тем или иным спикером и ньюсмейкером – с точки зрения социальных взаимодействий они не всегда воспринимают нас именно как журналистов. Они отдают себе отчет, кто мы, но если это многолетнее общение – это намного более сложные отношения. Например, сегодня можно работать, только сохраняя прежние социальные связи. Сейчас понятно, что ситуация становится хуже. Будут госизменники, экстремисты, показательные наказания для госчиновников. Но пока работать можно.

А можем ли мы допустить, что они преследуют свои цели (не обязательно корыстные), используют вас как трибуну и способ привлечь внимание к какой-то проблеме?

Безусловно, задача журналиста – отфильтровать все эти слои и причины для общения с источником. Необязательно там будет обман, манипулирование или искажение. В этом наша работа – и годами проверенные способы. В идеальном мире они бы все работали, в реальном мире – не всегда работают. Не существует никакой прекрасной объективности, но это не значит, что к ней не надо стремиться. Надо предпринимать все попытки для того, чтобы то, что ты пишешь, было максимально близко к реальности.

Если мы берем ситуацию до 24 февраля – из кого состояла элита и группировки, между которыми вам надо находить баланс?

Не буду говорить про "башни Кремля". Это слишком банально и просто. Российский истеблишмент, поскольку его кропотливо выстраивали 20 лет и отфильтровывали, состоит из одних и тех же людей. Есть окологосударственный бизнес и его руководители; есть крупный бизнес, который не может не сотрудничать с властями (например, бизнес в сфере добычи полезных ископаемых); большая страта госкорпораций и банков, их руководство; огромный слой чиновников из разных сфер; люди, принимающие решения и влияющие на них. Чтобы иметь примерное представление о том, что такое российская элита – надо посмотреть на фотографии с послания Федеральному собранию. Они туда приглашают всех, кто занимает сколько-нибудь высокие позиции. Кого там только нет: начиная от руководителей крупнейших СМИ до лидеров религиозных общин.

Учитывая непростую природу путинского государства, как вы для себя принимаете решение, какую информацию можно публиковать, а какую не стоит – потому что это может повредить личным отношениям или, например, вашей безопасности?

Я всегда работала в медиа без цензуры. Я не сталкивалась с ситуаций выбора – публиковать или нет какую-то историю, ни с тем, чтобы мне поступали угрозы. Но это моя специфика: я не пишу про армию, про других силовиков, про криминал, у меня не было угроз. В подавляющем большинстве случаев золотой стандарт такой: есть тема – пишем статью. Это должно так работать.

Вы поработали во всех качественных медиа России. Почему вы постоянно мигрировали?

Из РБК я ушла в 2016 году, когда был уволен главный редактор газеты, потом уволились другие руководители.

Знаменитая двойная сплошная.

Стало понятно, что появляются сложности в общении. Тогда я ушла на BBC. Из BBC я ушла через три года. Я устала от противоречий в плане работы. Устала от тамошнего порядка устройства вещей. Потом была Meduza – очень тяжелый ковидный год. Были сложные условия, я один раз видела главного редактора Ивана Колпакова, все остальное время – только онлайн. С московскими ребятами виделись иногда, но обычно – по зуму на коллективных звонках. Исключительно дистанционный режим работы накладывает сложности, потому что ограничивает общение. Я всегда ходила на работу, а сама Meduza довольно давно так работает. Были взгляды на то, как нужно работать. Я, не сработавшись, перешла оттуда на "Дождь". Работала там недолго – полгода. В конце прошлого года решила уйти.

Проработав в "Медузе" и на "Дожде", я поняла, что количество и качество работы из-за малого количества ресурсов очень сильно отличалось от того, как это было устроено всего пару лет назад. И это очень сильно влияет на журналистов – на то, как работает редакция и на правила, по которым она работает. Из-за малого количества ресурсов в медиасфере по вине государства, медиа буквально выживали последние годы. Получалось так, что стирались какие-то границы между темами, которые покрывает один журналист, и из-за этого не хватало рук и мозгов. Всем приходилось делать очень разные и разрозненные вещи, но это было вынужденно.

Поэтому я просто стала чувствовать – я потеряла смысл, зачем я это делаю? Очевидно же, что всех закроют. Всем начали угрожать закрытием СМИ. У меня кончились силы, и я решила сделать перерыв. У меня было разочарование, я не понимала, зачем я это делаю, ведь тот самый читатель, для которого мы работаем – ему особенно не интересно, что с нами происходит. Понятно, что донаты и просмотры – это поддержка. Но это слабая поддержка, если тебя уничтожают. Вещи, которые для тебя важны, вроде свободы слова и свободных СМИ, за них нужно выходить на улицу. Может это какая-то обида во мне, но так я себя чувствовала.

Мне 30 лет, и надо уходить из профессии, которую запретили в России. Что я могу сделать? Последние несколько месяцев я делала фриланс и восстанавливала свои нервные клетки. А потом случилась война, и все сошлось. Как сейчас заниматься чем-то другим, когда нужно зарабатывать на жизнь? Когда я уходила – это было тяжелым решением, это было как убить часть себя. Это очень значимая и большая часть моей личности. Я вынуждена была уехать: не знаю теперь, когда увижусь с друзьями, но есть вот эта идентичность, которая занимала большую часть моей личности. Это то, что меня сейчас поддерживает. Я чувствую, что я не потеряла себя полностью, что я кто-то, я себя через это самоидентифицирую. Поэтому сейчас в этом смысле я вернулась к истокам.