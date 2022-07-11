"Есть напряжение на бытовом уровне – латыши боятся, что завтра приедут танки"

А с России идет другая информация.

Там еще интереснее! С России шла информация, что прививки надо делать, но надо делать "Спутник"! Мол, все ваши европейские – ерунда. У нас нет в Латвии "Спутника". Люди в Латгалии сидели и ждали, когда приедет "Спутник". А мы сидим и понимаем, что наша аудитория просто может умереть. Поэтому эта общественно-значимая функция оказалась очень важной. Раньше мы и информировали, и развлекали, а по мере вымирания других медиа оказалось, что если не мы, то кто возьмет на себя функцию просвещения? И это довольно серьезное изменение.

В русскоязычном сообществе все знают, что из Латвии уезжают, эмигрируют. Рождаемость невысокая, экономика не всегда хорошо себя чувствует. Мне кажется, что радикально мы не видим каких-то глобальных изменений. Но по сравнению с началом 2000-х люди приняли, что быть в ЕС – это хорошая вещь. Раньше было очень скептическое отношение. Сегодня понятно, что экономически мы от этого получаем.

Что сейчас – особенно на фоне войны в Украине – происходит с дезинформацией, которая приходит по русским каналам? Как вы с ней справляетесь?

Ситуация, как и везде, наверное. Основной канал дезинформации – соцсети. Раньше ее было много в телевизоре, но с некоторых пор на русском языке ничего не показывают. Я думаю, люди смотрят [российское телевидение] нелегально, но меньше, чем раньше — нужны технические знания. В соцсетях очень много всего: под постами можно найти пророссийские мнения, и мы даже часто не знаем, реальный ли это пользователь.

В течение 20 лет одной из наших главных особенностей были комментарии к статьям. Мы запустили их в 1999 году. Любой сказал бы, что это помойка, там все ругаются. Это была токсичная среда, но мы все равно сохраняли комментарии, потому что наивно верили, что должно быть пространство для высказываний. Но в какой-то момент мы начали реформу комментариев: выключили анонимные комментарии в прошлом году, а когда началась война, выключили их вообще. Мы не можем обеспечить качественную модерацию – у нас нет ресурсов, и люди находятся в ситуации стресса. В ситуации стресса находится и служба безопасности Латвии. Мы не хотим их нервировать.

Что касается работы с дезинформацией в новостях, то после Крыма у нас было много инициатив. Я всегда придерживался позиции, что нужно просто проверять информацию, а не использовать какие-то источники. И это будет нашим вкладом в борьбу. И это работало. Я не могу сказать, что это не работает сейчас, но мы понимаем, что военная ситуация, со всех сторон могут идти дезинформирующие сообщения. И, кажется, нам придется уделять больше внимания борьбе с дезинформацией. Я всегда полагал, что если мы на крупнейшем в стране ресурсе начнем разоблачать фейки – то мы дадим им жизнь, легитимизируем в глазах тех, кто верит. Может быть, я ошибался. Нужно делать иначе.

А как бы вы оценили российское влияние в Латвии?

Оно уменьшается. Экономически Россия давно уже не является нашим партнером. После Крыма было принято решение, что мы не будем себя позиционировать себя как мост между Россией и Европой. Транзит нефти умер давно. Финансовые услуги жесточайшим образом были обрублены американцами, и сейчас у нас тотальный контроль над всеми счетами. Сохранятся большая зависимость от российского газа, но сейчас приняли решение, что в течение года от нее надо избавляться. В культурном плане – много россиян с видом на жительство, но есть люди, которые здесь живут и просто переехали из России. Сейчас многие журналисты пытаются переехать. В этом смысле сохраняется русскоязычное культурное пространство. Есть издания, есть русский театр, кукольный театр со спектаклями на русском языке. С другой стороны, последние решения российского руководства ужесточают ситуацию для русскоязычного населения Латвии. Очевидно, что есть напряжение на бытовом уровне – люди боятся. Латыши боятся, что завтра приедут танки.