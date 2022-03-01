Белорусский фронт. Какую роль в войне с Украиной играет Лукашенко

Впрочем, в ходе совещания с силовиками, которое он собрал в первые часы войны, Лукашенко произнес фразу, которая полностью объясняет все эти странности: "Нам ни в коем случае нельзя втянуться в дерьмо, с одной стороны, и стать предателями".

Проще говоря, Лукашенко не хочет втягиваться в полномасштабную войну, но и стать предателем в глазах Путина ему нельзя. Оба варианта для него окажутся катастрофическими.

Угроза раскола

Поведение Лукашенко в первые дни войны объясняется тем, что он все-таки достаточно хорошо понимает настроения в обществе. Манипулятивная, доведенная пропагандой до абсурда и гротеска идея “лишь бы не было войны” долгое время была идеологическим фундаментом режима Лукашенко. Люди, которые его поддерживали или по крайней мере были равнодушны к существующей системе, именно в этой идеи находили оправдание всего происходящего: да, мы живем бедно и наши права не соблюдаются, но зато наши солдаты не гибнут на чужих войнах.

Следует понимать, что отношение белорусов и россиян к войне заметно отличается. По оценкам разных исследовательских институтов, военный конфликт с Украиной в той или иной форме поддерживают от половины до почти двух третей россиян (так, в зависимости от формулировок, использованных в опросах, и от времени их проведения, данные сильно различаются: в опросе ВЦИОМ от 28 февраля “специальную военную операцию в Украине” готовы поддержать 68% респондентов, а в опросе CNN от 23 февраля за “применение военной силы против Украины” выступают 50%).

В Беларуси, согласно опросу Chatham House, участие страны в войне считают допустимым всего 11-12%, а идея отправки в Украину солдат-срочников и вовсе кажется приемлемой лишь 5% опрошенных. И это при том, что согласно тому же Chatham House, поддержка действующего режима может достигать 27%. То есть даже подавляющее большинство электората Лукашенко считают мысль о вовлечении Беларуси в войну абсолютно неприемлемой. Участие Беларуси во вторжении в Украину не просто раскалывает электорат диктатуры - оно в конечном счете может спровоцировать раскол во всей вертикали власти. И Лукашенко этот риск прекрасно осознает. Выглядеть агрессором и вообще участником вооруженного конфликта ему никак нельзя.

Судя по всему, втягиваясь в воронку эскалации, Лукашенко рассчитывал, что дело все-таки ограничится шантажом и настоящего вооруженного конфликта не будет. А если и будет, то он пройдет в формате спецоперации, как и представляла это российская сторона - то есть Украина падет быстро и без большой крови.

Лукашенко вполне бы устроила постоянная балансировка на грани войны. Пожалуй, это было бы идеальной формой существования для белорусского режима в его нынешнем состоянии - именно поэтому власть с таким энтузиазмом разгоняла милитаристскую истерию в конце января-начале февраля. Но вот реальная большая война в его планы, похоже, не входила.

Попытка Макрона

После вторжения России в Украину с белорусской территории некоторые аналитики задались вопросом: можно ли вообще теперь считать Беларусь суверенной державой? Способен ли Лукашенко принимать самостоятельные решения, или он находится под полным контролем Путина? Основания для таких мыслей постоянно дает и сам Лукашенко, ссылаясь на мнение Кремля всякий раз, когда он комментирует тот или иной принципиальный вопрос - будь то размещение российских войск в Беларуси или участие в войне. В ходе визита в Москву 18 февраля он даже по поводу своего политического будущего обещал посоветоваться со “старшим братом”.

Между тем, 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Лукашенко, видимо, из расчета на то, что он еще способен на самостоятельные решения. Макрон потребовал добиться вывода российских войск из Беларуси, отказаться от статуса вассала и соучастника России в войне против Украины. В иной ситуации Лукашенко воспользовался бы таким вниманием Запада, чтобы сыграть на их конфронтации с Россией и добиться уступок в вопросе санкций. Именно так случилось в 2014-2015 годах, когда Лукашенко ловко дистанцировался от действий Кремля в Крыму и на Донбассе, а затем примирился с Европой.

Но сейчас Лукашенко полностью зависит от поддержки Кремля и в одностороннем порядке выбраться из этого конфликта не способен. Любая попытка отклониться от курса Москвы теперь может быть воспринята Путиным как удар в спину - в таком случае существование режима Лукашенко для него утратит всякий смысл. Поэтому инициатива Макрона не имела ни малейшего шанса на успех.

Судьба Лукашенко теперь неразрывно связана с судьбой Путина. Вместе с Путиным он становится мишенью и беспрецедентных западных санкций. В повестке дня оказался вопрос об отключении Беларуси от SWIFT - мера, на которую бы вряд ли когда-либо пошел Запад просто из-за политических репрессий в Беларуси.

Но санкции и тотальная изоляция еще не самое страшное, что угрожает Лукашенко.