"Женщины привыкли бороться за традиции и религиозные ценности"

Конечно, в исламе есть определенные течения, которые ограничивают свободу передвижения или даже совместное образование мальчиков и девочек. Но сама образованность в исламе всегда поощрялась; в том же самом Дагестане, в семьях людей, которые были почитаемы и играли ведущую роль в религиозной жизни, жены и дочери всегда были образованными. На их примере мы видим, что неприятие образования – это, скорее всего, стереотип, распространенный среди тех, кто не совсем хорошо образован, не совсем хорошо понимает основы ислама, кто воспринимает ислам шаблонно – с мужской точки зрения и с акцентированием на мужские интересы.

Сам по себе "исламский фактор" тоже, конечно, играет роль, потому что и от арабских шейхов дочери бегут, это вызывает скандалы и шум, это не уникальность нашего региона. Но такая значительная зависимость женщины от мужчины – это для Северного Кавказа новая тенденция, потому что в советские годы этот тип контроля почти сошел на нет – а сейчас снова вернулся, причем вернулся в произвольной форме, которую поддерживает общество. Я бы не акцентировала внимание на исламе, потому что то, о чем говорят женщины, переживающие насилие и дискриминацию – это далеко не ислам, а особенности традиционного патриархального уклада и локальные интерпретации религии.

Как вы сами отметили, случай девушек, осенью бежавших из Дагестана – далеко не первый, женщины на Северном Кавказе предпринимают попытки побега регулярно. Однако эти случаи не приобретают такую известность. В чем особенность этой истории?

Этот случай стал известным благодаря тому, что вмешались пограничники и девушек задержали. Они могли бы тихо уехать, и никто бы не знал о побеге, если бы наши правоохранительные органы своими стараниями не привлекли к ним внимание.

В такой ситуации единственный шанс на спасение – это огласка. Это крайняя мера, как и для девушек, так и для их адвоката. Не думаю, что они хотели так привлечь внимание, выступать против семьи и окончательно оборвать отношения с родственниками. Скорее, это была вынужденная мера, и если бы их не задержали, то они бы уехали спокойно и мы бы даже не обсуждали с вами сейчас этот случай.

Многим, кто видел заявления этих девушек, видео, которые они записывали, бросилась в глаза их начитанность, теоретическая подкованность. Где и как им удается получить информацию, если они живут под пристальным контролем членов своей семьи?

Я бы не сказала, что общество в целом начитанное, что все девушки знают феминистические термины и могут оперировать концептами. Поэтому многие и говорят, что это их научил адвокат. Но разве можно быстро научиться так разговаривать, оперировать такими терминами? Нет. Видно, что девушки сами многое читали, что они интересовались.

В регионе есть много клубов, много онлайн групп – и "Феминизм. Кавказ", и обмен книгами, и дискуссии по теории. Мало работы проводится по практике, но очень много теоретических обсуждений среди молодежи. И поэтому те, кто интересуется теорией, знают, где взять информацию: люди выкладывают книги в Сеть, используют ВКонтакте и Инстаграм для обсужений.

И даже если эти девушки и сидели дома, как они говорят, я сомневаюсь, что у них всего семь классов образования, потому что они говорят на чистом русском языке. Я сделала много интервью в этом регионе – по тому же обрезанию, убийствам – и могу сказать, что большинство женщин говорят на очень плохом русском, им сложно выражать на нем свои мысли.