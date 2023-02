Carlos Mesa: En Bolivia, un celofán democrático envuelve un corazón autoritario

Juicio que se hizo incluso contra el peor de los dictadores de Bolivia en los últimos años, Luis García Meza, en 1993, lo que demuestra que ese celofán democrático genera un espejismo en la opinión pública internacional, que debería entender que Bolivia ha roto los valores esenciales del respeto a la democracia con el control férreo de todos los poderes del Estado y con la evidencia de una persecución sistemática a la oposición.

JZ: Un profesor cruceño me decía que habían arrestado recientemente a una mujer por llamar a protestar en redes sociales, que también habían ido a arrestar a alguien y como no estaba, se llevaron a otras personas que estaban en la casa. Es como si ciertos métodos represivos de gobiernos autoritarios como el de Venezuela y Nicaragua se copiaran o se compartieran. ¿O es mucho decir?

Hay que remitirse a la observación internacional creíble. Amnistía Internacional y Human Right Watch han establecido que en Bolivia hay más de 180 presos políticos de diferente naturaleza. Tenemos presa a la expresidenta, al gobernador de Santa Cruz, a varios ministros, a miembros del Alto Mando Militar y de la Policía Boliviana, detenciones de gente como las que usted menciona, que marcan una línea con acusaciones y tipos penales que el Grupo Internacional de Expertos Independientes, que hace más de un año hizo una investigación sobre la crisis del 2019, estableció que no eran correctos y que no se adecuan a los cánones internacionales.

Me refiero, por ejemplo, a sedición y conspiración que han tenido que ser eliminados del Código Penal. En el caso de la tipificación del delito de terrorismo se ha eliminado en el actual contenido el criterio más importante, organización y financiación de grupos armados. Al eliminar esos elementos, el terrorismo se convierte simplemente en desestabilización o intento de derrocar al gobierno de turno. En ese contexto, cualquier criterio, una acción, una palabra, un discurso, puede ser entendido como acto de terrorismo.

La CIDH que ha llegado a Bolivia hace pocas horas ha establecido esa evidencia y entiende que todavía hay tipos penales o de otro orden en resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Un cajón de sastre mediante el cual la expresidenta Jeanine Áñez, en un juicio express de pocos meses, fue condenada, no es que esté en prisión preventiva, ya está condenada a diez años de cárcel por resoluciones contrarias a la Constitución, donde puede caber cualquier tipo de acusación y cualquier tipo de pena, como los diez años que le han dado.

JZ: Cuando se le pregunta a la oposición por la falta de unidad, generalmente ésta responde que se debe a que la oposición es democrática y por lo tanto plural, lo que hace difícil el acuerdo. Desde el punto de vista teórico, es correcto, pero desde un punto de vista práctico se parece demasiado a un sofisma porque soslaya lo más importante: no es posible vencer a quien tiene el poder si no es con una unidad en la diversidad, ¿no es cierto?.

CM: La pregunta es correcta y la respuesta no puede ser sino una. La experiencia del 2020, la del 2019, fue distinta porque mi candidatura fue exitosa, forzó a una segunda vuelta electoral que nos fue robada. Pero el 2020 se produjo una fragmentación. No voy a hacer una justificación de mi candidatura, pero el resultado lo plantea claramente y obtuve prácticamente el 30% de los votos. Y Luis Fernando Camacho el 14,12%. Si hubiéramos tenido una candidatura unida, nuestro resultado electoral en 2020 hubiera sido mejor, pero me sirve como lección, no para hacer simplemente una autovaloración de lo que logré como candidato.

Para el 2025 la respuesta es clara, o la oposición tiene una sola candidatura o no tendrá posibilidades de derrotar electoralmente al Movimiento al Socialismo.

El MAS encara una división complicada que no ha resuelto todavía y que va a tener consecuencias en el corto y mediano plazo, que es la pelea cada vez más profunda entre Luis Arce, el presidente y el jefe del partido, el expresidente Evo Morales. Ese es un tema que resolverá el oficialismo.

La oposición tiene que allanar el tema de la unidad y eso implica un desafío para los políticos como yo. Es decir, tengo que evaluar la realidad de mis posibilidades electorales para decidir si voy a optar por la candidatura o si, por el contrario, voy a convertirme en un articulador de una candidatura con opciones. En lo que me toca, creo que he aprendido la lección y contribuiré en todo lo que me quepa, desde la idea del protagonismo o desde la idea de apoyo a fortalecer una candidatura de unidad.

¿Qué pasa con Santa Cruz? Hoy es la región más atacada por el Gobierno y representa como mínimo el 30% de la economía de Bolivia. ¿Estamos frente a un proceso de separatismo en Santa Cruz?