Defender la Amazonía, cuestión de vida o muerte para los jóvenes Munduruku

Pero, ¿por qué la Amazonía es tan importante para el equilibrio del clima del planeta? Este es un asunto muy complejo, pero es importante hablar de algunos aspectos que pocas personas conocen. La selva amazónica es un sistema único en el mundo. Tiene la capacidad de llevar el aire húmedo del océano al continente, fenómeno llamado bomba biótica de humedad. Esto, básicamente, significa que el bosque hace llover donde no hay lluvia.

Cuando las plantas respiran, absorben el carbono de la atmósfera y acumulan una buena parte en el suelo. Se estima que la reserva de carbono, como se denomina esta acumulación, varía entre 70 y 130 mil millones de toneladas en la Amazonía, un tercio de la cual está en tierras indígenas.

El agua amazónica mantiene el régimen de lluvias en Brasil y en los países vecinos. Los vientos del Atlántico empujan la humedad hacia los Andes, formando otro “río Amazonas” que fluye en las nubes del cielo de norte a sur del continente: son los llamados “ríos voladores”. La transpiración de árboles y plantas también es un factor importante.

En total, el Amazonas evapora diariamente 20 mil millones de toneladas de agua. Y son precisamente estos compuestos saludables de lluvia los que se están perdiendo al talar los bosques. Si la deforestación sigue creciendo al ritmo que crece ahora, en 15 años la Amazonía dejará de ser un bosque tropical para convertirse en sabana, y alcanzará el punto de no retorno.

Brasil es uno de los líderes mundiales en emisiones, y esto se debe en gran parte a la deforestación y los cambios en el uso de la tierra. Siempre que ocurre un incendio o se despeja un área, el carbono retenido por la selva se libera a la atmósfera. La cría de ganado es uno de los principales factores que contribuyen a las emisiones brasileñas, ya que las reses liberan constantemente toneladas de gas metano al aire, un gas 20 veces más contaminante que el dióxido de carbono.

Pero no toda la selva se tala para hacer pastos. Una parte importante también es deforestada para plantar soja, que servirá como alimento para el ganado, propiciando un bucle de devastación. Esta soja es sobre todo transgénica, y requiere el uso de pesticidas, que a su vez contaminan nuestra comida, nuestros ríos y nuestros igarapés.

No podemos quedarnos quietos viendo cómo, en los últimos 20 años, se ha deforestado el 19% de la Amazonía; y sabiendo que, si llegamos al 40%, el bosque comenzará a perder sus características naturales y será incapaz de regenerarse.

Crucé el Atlántico

Nosotros, los pueblos del bosque, sabemos que somos fundamentales para la defensa de la Amazonía y el equilibrio del clima del planeta.

Por eso, hace casi un año, en diciembre de 2019, como activista y miembro de la delegación juvenil de la organización ambientalista brasileña Engajamundo, yo mismo participé en la COP25 en Madrid, España.

Consciente de la importancia de este espacio para llevar la voz de los pueblos indígenas, crucé el Atlántico, sabiendo también que nosotros, especialmente los jóvenes, somos responsables de la preservación del 80% de los bosques que siguen de pie en el mundo.

Pero lo que sentí en Madrid fue que estaba allí sólo para escuchar, y no para hablar. Me resultaba difícil seguir las sesiones, porque la barrera del idioma (y del lenguaje especializado) me impedía comprender las discusiones técnicas para poder contribuir.