¿Qué queda después del estallido peruano?

En un segundo momento, la salvaje represión en Lima contra la protesta pacífica generó tal indignación que logró incrementar aún más la participación en la protesta, reafirmar su legitimidad, y consolidar la oposición a Merino. El 86% de peruanos apoyó las protestas y el 76% cree que hubo represión abusiva e injustificada -la aprobación de la policía cayó del 88% en abril, al inicio de la cuarentena, al 44% en diciembre (IEP).

El estallido peruano demostró que robustas organizaciones previas no son imprescindibles para grandes movilizaciones, generó una alta percepción de eficacia de la protesta, y fomentó la politización de nuevos sectores en la sociedad.

Entre el 13% (IPSOS) y el 20% (IEP) participaron en las marchas. Esto significa que habrían marchado entre 2.7 y 4.2 millones de peruanos entre el 9 y el 14 de noviembre, la campaña de protestas más grande y descentralizada en la historia del país. Al igual que en otros estallidos en la región, esta cascada de acción colectiva se logró a través de autoconvocatorias y en redes informales de amistad o trabajo.

Si bien fueron importantes organizaciones previas vinculadas al movimiento de derechos humanos y feminista, el estallido es propulsado por grupos que no estaban previamente politizados, lo que incluyó a diversas tribus digitales juveniles (k-popers, otakus, gamers, influencers, etc.), barras de fútbol, y estudiantes que terminan generando organización en el camino. No hubo detrás grandes sindicatos ni partidos que, por el contrario, eran rechazados en las marchas.

De otro lado, el estallido ha generado una alta percepción de eficacia de la protesta. Si bien aún no hay encuestas que midan esta percepción, que el 86% las apoye y la masiva participación sugieren que el 42% (IEP) que las creía efectivas hace un año debe haberse elevado.

Hay además numerosos registros que dan cuenta del orgullo movimientista de quienes participaron en las manifestaciones. Inclusive el estado, a través del discurso del nuevo presidente Sagasti y del Lugar de la Memoria que inauguró la exposición “Generación bicentenario en marcha”, ha legitimado la protesta dotándola de una épica similar a la que tuvo hace 20 años la Marcha de los 4 Suyos en oposición a la dictadura de Alberto Fujimori.

Uno de los efectos más importantes ha sido la politización de nuevos sectores. El 72% (IEP) de quienes declaran haber participado en las protestas indican que fue la primera que lo hicieron. En los centennials (de 18 a 24 años) este porcentaje sube a 89%. Igualmente, el interés en política ha pasado del 43% en febrero al 60% en noviembre post-estallido (y llega al 75% entre centennials).

Múltiples registros, como el de memoriasdelbicentenario.com, recogen testimonios sobre cómo la experiencia ha marcado a quienes participaron en las protestas. Esto ha generado que un importante sector comience a interesarse en temas como la reforma policial e inclusive la necesidad de una Asamblea Constituyente. De acuerdo al IEP, el 49% cree que se deben hacer cambios a la Constitución y el 48% opina que debe haber una nueva Constitución.

Los siguientes gráficos construidos en base a los reportes de conflictos de la Defensoría del Pueblo muestran cómo el estallido ha incrementado tanto los conflictos sociales (de 191 a 198) como los eventos de protesta (de 138 a 395). Los 11 nuevos conflictos incluyen la oposición a proyectos mineros (5), luchas comunales contra desalojos (3), emergencia de seguridad alimentaria (1), oposición a discriminación a turistas nacionales en Cusco (1), y demanda de derogación de la Ley de Promoción Agraria (1).