Maracaibo, clima extremo

La Fundación Azul Ambientalistas, una de las organizaciones locales que ha alertado los peligros del cambio climático en Maracaibo y Venezuela, reporta que, en solo 10 años –de 2010 a 2020- Maracaibo ha experimentado temperaturas antes previstas para 2050.

Los cálculos, basados en los reportes del IPCC, estiman que Maracaibo ha pasado de experimentar entre 23 °C y 32 °C a 26 °C y 35 °C (de abril a noviembre); y de 25 °C y 33 °C a 28 °C y 38 °C (de noviembre a abril).

Todos afectados por el calor

En junio de 2012, una ola de calor más larga de lo habitual sorprendió a los habitantes ya acostumbrados al calor de su zona: 51 °C por más de 10 horas, durante varios días, un hecho que incrementó las emergencias por crisis hipertensivas y desmayos en los hospitales zulianos. A partir de allí, Maracaibo fue superando los récords de sensación térmica y en los meses de calor, ya no baja de los 50 grados.

A raíz de esa ola de calor, Leonela Pérez, una ama de casa zuliana que reside en el sector La Curva de Molina, ubicado al oeste de Maracaibo, empezó a desarrollar crisis hipertensivas con 39 años.

—Yo no sabía que era hipertensa hasta que, de pronto, me agité mucho y me desmayé. Desperté en el hospital con una pastilla bajo la lengua. Y de ahí para acá, he tenido tensión alta cuando hay calor —cuenta.

En ese 2012, la Secretaría de Salud del estado Zulia informó un aumento del 40 % de pacientes con hipertensión, desmayos y “golpes de calor” en las emergencias. Ese fue el último reporte oficial por parte de un ente sanitario estadal.

Pese a la escasa información oficial, como Leonela, muchos zulianos han asumido que algo pasa con el clima: ha sido más caliente de lo habitual y ya no lo resisten como antes. Además, comenzaron a padecer enfermedades que antes no padecían y que ahora requieren vigilancia y tratamiento.

Antonio Sulbarán es comerciante en el Unicentro Las Pulgas, un popular mercado en el centro de Maracaibo. En 2012, también despertó en un hospital, pero con un diagnóstico distinto: sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

—Recuerdo nada más que estaba en el puesto [de venta] y me senté porque me sentía mareado. Había calor y le pedí a otro vendedor que me buscara agua o un jugo, porque no aguantaba. Cuando desperté, mi familia me dice que había salido de la UCI [Unidad de Cuidados Intensivos] porque había sufrido un ACV —relata Antonio.

Afortunadamente, Antonio, con 40 años, no tuvo secuelas posteriores y se recuperó exitosamente. Pero al estar asociado al calor, el ACV requiere tratamiento especializado y consultas médicas periódicas.

Enumerando lo que le espera a Maracaibo

Julio de 2021 fue registrado como el mes más caliente del planeta hasta ahora, en la historia de los registros climáticos contemporáneos, según datos globales publicados por los Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI) de la NOAA.