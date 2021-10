Mínimo espacio para las mujeres en la industria musical venezolana

—Comprobé la importancia que tenía la imagen en este negocio cuando el año pasado, dentro de la polémica con LAI, la gente se estaba metiendo conmigo porque era fea ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? — pregunta Hilandera. —Para ser considerada popularmente en Venezuela, para ser respetada, primero que nada hay que pasar por la imagen. Si no te adaptas a los estereotipos de belleza venezolanos, es difícil que seas considerada, o puede que lo seas bajo mucho bullying o acoso. Esto no solo pasa en Venezuela, podemos poner como ejemplo: las burlas hacia Adele o hacia otras artistas de las que su imagen se vuelve el tema de conversación, cuando ellas lo que están haciendo es música.

Por otro lado, AfreeKa confiesa que un manager se le acercó, quería proponer llevar su carrera, pero entre sus planes estaba primero hacerle un “cambio de imagen”.

—En cualquier aspecto de tu vida hay un punto en el que debes ceder— reflexiona AfreeKa —pero yo no lo haría por encajar. Yo podría hacer colaboraciones, pero no quiere decir que si yo canto con Karol G me voy a tener que pintar el cabello y cambiar mi discurso por el de ella.

Lo que tienen que decir las mujeres

En la actualidad hay varias compositoras venezolanas que escriben para artistas internacionales de conocida trayectoria. Claudia Prieto, es una zuliana que actualmente está contratada como compositora por Sony Music y asegura que la oportunidad para mujeres creadoras se está dando poco a poco.

Prieto considera que, aunque los hombres no lo han hecho mal en la composición en los últimos años, es necesario tener la voz femenina en la industria, dar la oportunidad que los temas sean presentados desde esa perspectiva.

Otro caso es el de Elena Rose, compositora y cantante de padres venezolanos, quien se da la tarea de apoyar y ser referencia de otras mujeres.

—Yo sí me siento con una responsabilidad— inicia Elena Rose — Para mí es doloroso ir a un estudio y ver como a una artista le están diciendo cómo cantar qué hacer, aunque no las juzgo porque es una presión que ellas tienen porque aún no están definidas. Yo en este caso de la única forma que me puedo ocupar, desde la composición, es sentándome con ellas y preguntar ¿qué quieres tú? Es una pregunta grande y difícil de responder en un estudio.

Rose ha escrito temas para CNCO, Becky G, Myke Towers, Rauw Alejandro, Paloma Mami, Daddy Yankee, Marc Anthony, Selena Gómez, entre otros.

—Estamos en un buen momento para todas esas mujeres. Desde que nacemos la sociedad nos exige mucho— afirma e invita —Hazte la pregunta de si tiene una causa lo que haces. Yo tengo colegas que se han tomado el tiempo de explicarme que debo ser paciente, que me tengo que tomar el tiempo para definirme, con quienes rodearme, los negocios y muchas cosas, porque hay mucho detrás de ser artista. Hay que crear una plataforma sólida.