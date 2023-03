Perú: la lucha de las mujeres indígenas y campesinas por una constitución paritaria e inclusiva

Yo por ser indígena no soy ignorante, no soy todo lo pésimo que ellos dicen, yo soy profesional en mi área, yo sé tejer, sé hacer chacra, sé sacar leche, sé hacer muchas cosas, y por eso me valoré, y digo: ‘la valentina no es ignorante, es una profesional y eso es causa para que yo integre Fenmucarinap”, expuso.

Seguimientos policiales

Las integrantes de Fenmucarinap también denuncian que han afrontado seguimientos de los cuerpos de seguridad.