Pandemia entre los indígenas del Xingú, catalizada por la avalancha de noticias falsas

Utilizando WhatsApp y Facebook en sus teléfonos móviles, chatean con otros familiares y amigos de los pueblos vecinos. Forman una bella escena, sus rostros iluminados por la luz azul de las pantallas en contraste con el cielo anaranjado del final de la tarde. Situaciones similares se repiten en otros pueblos de los diferentes pueblos indígenas de la región. Pero en la pandemia, los teléfonos móviles y las redes sociales también fueron el medio por el que los indígenas recibieron una gran cantidad de información errónea sobre el virus: las noticias falsas comenzaron a circular abundantemente en las redes de comunicación de Xinguan. Esto es algo que Theue Kalapalo considera inédito: "antes, estas noticias falsas no les llegaban tanto", dice.

Eran vídeos y audios producidos deliberadamente para minimizar los peligros de la enfermedad, fomentar el uso de medicamentos ineficaces o cuestionar la propia existencia del virus en tono conspiranoico. Según Theue, parte de la presión para la apertura de la puerta y la libre circulación de la ciudad vino de los propios indígenas del Xingú influenciados por esta pieza de desinformación: "Dijeron que ya habían encontrado un remedio. Otros dijeron: la enfermedad no mata. Otros dijeron que el propio hospital está matando a los pacientes. Y otros decían: 'He visto en el periódico, el ataúd sin cuerpo dentro, ¡fue encontrado! Este es el argumento que nos dieron para dejar la puerta abierta", reflexiona Theue, "la comunidad se cansó de soportar esta presión y la dejamos abierta".

Al contrario de los epidemiólogos, que entienden que una comunicación clara, con información precisa y sin generar aspavientos innecesarios es esencial para combatir la pandemia, Brasil tuvo en el gobierno de Jair Bolsonaro, en su Ministerio de Salud y en el llamado "gabinete paralelo", un centro de difusión de información falsa o inexacta. El objetivo de la desinformación y de las acciones gubernamentales, según un estudio coordinado por Deisy Ventura, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de São Paulo (USP), era promover la circulación del virus para lograr la llamada inmunidad colectiva, o inmunidad de rebaño.

La idea propuesta por el presidente y un grupo de médicos, microbiólogos, congresistas y empresarios ajenos al Ministerio de Salud, pero con afinidad ideológica al gobierno, era que mientras más personas se infectaran, más rápido terminaría la pandemia y se podría reactivar la economía. Los indígenas, como el resto del país, fueron engullidos por esta verdadera epidemia de desinformación.

A partir del 11 de marzo, el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia de una pandemia, y que Brasil tenía sólo 69 casos confirmados de la enfermedad, Bolsonaro se convierte en un polo central en la emisión de desinformación en el país. Ese día, dijo: "lo que he visto hasta ahora es que otras influencias han matado más que ésta". Y, diez días más tarde, el presidente pronuncia lo que se ha convertido en una especie de eslogan entre los negacionistas, y que marcaría la pauta de su gestión de la crisis sanitaria a partir de entonces: "si yo estuviera infectado por el virus, [no] tendría que preocuparme, no sentiría nada o, como mucho, me afectaría un pequeño resfriado o una gripe".