¿Qué aceite de palma está comprando Nestlé en la Amazonía brasileña?

Raimundo tenía 12 hermanos, siendo él el mayor. Cuando los conflictos se intensificaron, tenía 15 años. Asustado, trató de mediar en la situación, llamando a su madre para que le ayudara a convencer a su padre de que aceptara la oferta de la zona donde vivían. "La oferta era de cien cruzeiros. O él (su padre) se llevaba cien cruzeiros, o ellos (el campesino y los pistoleros) incendiaban la casa, y todo terminaba. Iban a matar a todo el mundo", recuerda el Sr. Raimundo entre lágrimas.

Con dolor y voz temblorosa, cuenta una visita particular de unos pistoleros armados, que amenazaron con matarlos a todos. Raimundo Serrão y su madre finalmente convencieron a su padre para que aceptase los cien cruzeiros y se fueron a Belén. Una vez en la ciudad, no pudieron adaptarse. "Hablo de ello. Pero para mí es lo mismo que ha ocurrido hoy. Duele demasiado. Y desde entonces nunca he tenido paz. Sólo me muevo, sólo me muevo...", dice Raimundo, que desde entonces se ha movido por la región, y sólo ha conseguido volver a establecerse definitivamente en Vila Palmares a finales de 2021 -la comunidad alberga a familias desplazadas por la implantación del monocultivo de palma aceitera en la región-.

La historia se repite

La historia de Raimundo Serrão no es única. La comparten cientos de quilombolas e indígenas tembés. "Había 186 familias. Hoy tenemos una media de 80 familias", informa José Joaquim dos Santos Pimenta, presidente de la Asociación de Remanentes de Quilombola de las Comunidades de Balsa, Turiaçu, Gonçalves y Vila Palmares de Vale do Acará y uno de los residentes de Vila Palmares.

Muchas de las familias se han extendido a estos pueblos, que dan nombre a la Asociación Quilombola. Otros se fueron, intimidados. Joaquim dos Santos Pimenta afirma que los ganaderos y sus pistoleros "tomaron un documento falso y presentaron a los residentes una propuesta de compra, que valía mucho menos que cualquier hectárea de tierra". Y entonces dijeron: 'Si no aceptáis la propuesta, el granjero os expulsará de aquí'. Y ya sabes cómo el agricultor desaloja a la gente de la tierra'".

"La gente tenía miedo", continúa Joaquim. "La gente tenía miedo de irse. Algunos fueron a Acará, otros a Tailandia (ciudad del noreste de Pará). En los años 90, un ciudadano llamado Bolívar compró una zona, que hoy es la Vila de Palmares. Esta aldea recibió a la mayoría de las personas que fueron expropiadas", dice el líder de Quilombola.

En 2018, las dos granjas - Roda de Fogo y Castanheira - pertenecientes a la empresa Agropalma, tuvieron sus registros bloqueados por el Tribunal del Estado de Pará, después de que el Ministerio Público del Estado de Pará presentara una Acción Civil Pública. En una nota publicada en el momento de la decisión, el Ministerio Público del Estado de Pará dijo que "las áreas de las fincas Roda de Fogo y Castanheira habían sido vendidas con base en documentos falsos emitidos por una notaría inexistente y por personas no calificadas para ello".

Después de que Agropalma recurriera, el Tribunal de Justicia de Pará, en una decisión de la jueza Célia Regina de Lima Pinheiro, confirmó la cancelación del registro de las fincas Roda de Fogo y Castanheira.

Las decisiones judiciales indican la existencia de acaparamiento de tierras, fraude notarial y corroboran la narrativa de los quilombolas desplazados. Sin embargo, las dos explotaciones siguen operando con Agropalma, ya sea para la preservación del medio ambiente de la empresa o para la producción de palma aceitera.

Los indios tembé también se dispersaron por aldeas de la región o se fueron a vivir a la Tierra Indígena Tembé. "Los pobres indios abandonaron sus pueblos. Se escaparon por la noche, hicieron un casco de canoa con un tronco (muy grande) de madera de Angeli, metieron sus cosas y se fueron", informa Raimundo Serrão.