La política del fuego: arde la Patagonia

No cabe duda de que los incendios han sido provocados, no casuales, y de que los responsables últimos no serán llevados ante la justicia. Si se yuxtapone el mapa de los incendios con el de las zonas de exploración y explotación minera proyectadas, se sugiere una serie de coincidencias aterradoras. Independientemente de quién resulte ser el causante de los incendios, está claro que éstos crean condiciones poco favorables para quienes viven en Chubut. No sólo se han destruido viviendas, sino también lugares y medios de producción, y es probable que vuelva a resonar el argumento de la creación de empleo a favor de la minería, así como el reclamo de que se abandonen tanto las leyes de protección ambiental de la tierra como la violación de los derechos territoriales indígenas.

No es sólo la Comarca la que arde. En las últimas semanas también se han producido incendios más al sur, en Chubut. Moira Millán, portavoz del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, denuncia que el fuego también se está produciendo en la zona de Corcovado, cerca del Lof Pillan Mahuiza. Este incendio en particular está consumiendo la sección del parque nacional que se planea como el sitio para la primera de una serie de presas, impugnadas localmente, que conformarían el mega proyecto hidroeléctrico La Elena.

Al referirse a las acusaciones contra tres sospechosos mapuches no identificados por iniciar los incendios en la Comarca, Millán dijo de los medios de comunicación y de los funcionarios del gobierno que "siempre tratan de desviar la atención, de enmarcarnos (a los mapuches) como un enemigo interno para militarizarlo todo y que las cosas terminen como en Temuco (en Chile, donde la resistencia mapuche es regular y brutalmente reprimida)". Añade que, empezando el 14 de marzo, el Movimiento va a liderar una marcha desde Corcovado hasta Buenos Aires para llamar la atención sobre la lucha contra el Terricidio, el acaparamiento y la destrucción del territorio, basándose en la que organizaron el año pasado.

#BastaDeTerricidio es un eslogan que señala lo inextricablemente unidas que están las luchas por los derechos de los indígenas, la autodeterminación de las comunidades, el cuidado de la tierra, la protección del hábitat y la justicia climática, a medida que el capitalismo empuja las últimas fronteras de nuestro(s) mundo(s) común(es).

Ya sea por las minas, las presas o los complejos turísticos, el uso de tácticas de tierra quemada es una señal de que la lucha por una relación justa entre los seres humanos y con la naturaleza se está intensificando. En la Patagonia, como en muchas otras partes de América Latina, los pueblos indígenas suelen ser los que más sufren la violencia del extractivismo. También son los que se articulan y luchan para salir del estado en el que nos encontramos.

La lucha sigue, no se apaga con los fuegos...