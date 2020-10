Prevenir la explotación, la exclusión y la extracción: la ética de la investigación sobre la violencia basada en género

La investigación con sobrevivientes de violencia basada en género (VBG) en países de ingresos bajos y medios (PIBM) es importante. Comprender sus experiencias de violencia y el impacto que estas tienen en sus vidas, ayudará a diseñar políticas efectivas para poner fin a esta la VBG. Pero la investigación con sobrevivientes también conlleva riesgos potenciales, como retraumatización, problemas de seguridad y sentimientos de explotación. Estos desafíos se magnifican si la investigación la realizan investigadores del Norte, debido a las desigualdades de poder que existen entre el investigador, los participantes y los colaboradores de investigación. Para superar estos riesgos, hemos trabajado junto con socios en Guatemala, Kenia y Uganda para desarrollar pautas que ayudarán a los investigadores, participantes y organizaciones involucradas en la investigación, a asegurarse que la investigación se lleve a cabo de manera ética, lo que le permitirá contribuir a la transformación de las vidas de las sobrevivientes y la eliminación de la VBG en todo el mundo.

La razón por la que esta orientación es necesaria nos quedó clara después de llevar a cabo una investigación empírica sobre la práctica de la investigación sobre la VBG en Nairobi, Kenia, en junio de 2019. Hablamos con representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones de mujeres, investigadores y activistas involucrados de diversas formas en la investigación para apoyar sobrevivientes de VBG. Sus experiencias de participación, realización o facilitación de la investigación demostraron que, desafortunadamente, la investigación realizada o financiada por instituciones del Norte global con demasiada frecuencia es una experiencia de explotación para los participantes. Las formas en que se conceptualiza, emprende y publica la investigación, tienden a reflejar los intereses de los investigadores del Norte y sus instituciones, en lugar de centrar las necesidades o el bienestar de las participantes y las instituciones involucradas en los PIBM.

Investigación como explotación

En parte como resultado del funcionamiento de los procesos de financiación, los investigadores tienden a iniciar un proyecto de investigación con una pregunta de investigación predefinida, que no siempre refleja los intereses y prioridades de los colaboradores o participantes de la investigación. A menudo, estas preguntas de investigación responden a los llamados alborotos: temas que, de manera temporal o más permanente, atraen altos niveles de atención de los medios, el público o la atención humanitaria. La violencia sexual tiende a ser un tema de alboroto mundial, y el caso de la violencia sexual que ocurrió durante la agitación postelectoral en Kenia no es una excepción. Una investigadora que entrevistamos recordó que una de sus participantes se quejó de la falta de interés de los investigadores en realizar investigaciones que respondan a sus necesidades: Una de las personas me preguntó: '¿Por qué no se sentó con nosotras y desarrolló esta investigación con nosotras?' E incluso nos preguntó: '¿Es la violencia sexual el problema?' La investigación podría tener un impacto más positivo en las vidas de quienes participan en ella, si las participantes participaran mucho antes en el proceso de investigación, idealmente en la etapa de solicitud de financiamiento, para asegurarse que la investigación aborda las necesidades reales en lugar de las exageraciones que atraen el interés de los medios de comunicación y los donantes. Esto requiere que los investigadores y los financiadores permitan períodos de tiempo más largos para establecer una relación y definir las necesidades y los intereses mutuos.

Para las participantes, guardianes e investigadores contratados localmente (que a menudo pertenecen a ONGs o instituciones de investigación), es importante tener expectativas claras sobre cuáles son sus funciones. Idealmente, todos están involucrados en todas las etapas del proceso. Los participantes y colaboradores de PIBM pueden aprender de la experiencia académica y metodológica de los investigadores del Norte, mientras que estos últimos tienen mucho que aprender del conocimiento contextual y cultural de y las habilidades analíticas de los primeros, que pueden enriquecer enormemente el proceso de investigación y los resultados. Infortunadamente, este intercambio mutuo no es siempre el caso.