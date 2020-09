“¿Quién pone los muertos? El pueblo del Pacífico.”

Mi nombre es Gustavo Colorado, nací en Tumaco, Nariño, un pueblo de asentamiento afro al suroccidente de Colombia. Crecí en un barrio que se llama Avenida la Playa. A los dos meses de nacido, me dio fiebre tifoidea, es decir, poliomielitis, lo que me afectó el pie derecho. Crecí con mi abuela porque mi mamá me dejó con ella y ella fue mi mamá y mi papá.

Crecer con el polio fue muy difícil porque me tocó guerrearla para poder caminar y no estuvo un médico para evaluar qué enfermedad tenía. Mi abuela usaba hierbas para curarme y yo le pedía a dios que me ayudara a caminar. Aprendí a caminar tarde, a los 16, y ahí comenzó la etapa de entender cómo llegar a la sociedad sin hacerme criminal, parte de alguna banda delincuencial, por ser discapacitado, y me encontré con la sorpresa de esa otra violencia, la mental, que mata a las personas por desconocimiento.

Me tocó enfrentar eso y enfrentar mucha discriminación en el colegio. A raíz de eso, comencé a mirar la música y cómo podía yo hacer para que la gente viera en mí algo diferente a la discapacidad. De ahí comencé a aprender un poco de música, que era algo que ya tenía adentro, que está sobre la sangre, pero que nunca había practicado.

Comencé a ser parte de la Fundación Tumaco y a seguir el legado musical de nuestros ancestros. Luego aprendí a hacer algo de lutería con el maestro Crípulo Ramos y fui avanzando en mis artes. Viví en el sector la Avenida la Playa casi 25 años. Luego me trasladé a un sector más lejos, La Ciudadela. Ahí se vive en otras condiciones.

Cuando llegué era un barrio de invasión, un sector marginado, con un cordón de miseria fuerte. Y una miseria estructural: desde el pensamiento hasta la pobreza física y de necesidades insatisfechas. Un lugar sin agua, sin energía, sin nada. Es ahí donde se crea ese cordón de miseria, donde nace la violencia, donde se origina lo que vivimos en Colombia, en nuestros pueblos.