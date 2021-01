¿Recuerdas la dedicación de Cuba a Angola?

Durante todo el conflicto, los soviéticos actuaron como si las principales armas de guerra fueran los planes logísticos, los tanques y las armas, mientras que en el caso de Cuba, los mapas de la guerra se dibujaron desde los corazones y las mentes de los que usaban esas armas. Cuba comprendió que el frente angoleño formaba parte de una amplia campaña contra la dominación racista en todo el sur de África.

El movimiento anti-Apartheid

En marzo de 1976, la victoria inicial de Cuba sobre Sudáfrica desató un "maremoto" contra el régimen racista de los blancos, ya que los negros se dieron cuenta de que las fuerzas del Apartheid eran vulnerables. En septiembre de 1977, el activista sudafricano Steve Biko murió bajo custodia policial y, en el plazo de un mes, el gobierno había prohibido 18 organizaciones y el periódico negro más importante. En septiembre de 1984, una nueva constitución sudafricana concedió la participación política las comunidades "de color" e hindú, mientras que negó los mismos derechos a los negros. Los municipios negros en los centros industriales del país explotaron. Manifestaciones masivas, huelgas, paros escolares y boicots a las tiendas de propiedad de los blancos se extendieron como un incendio forestal. Pronto se añadieron a los acontecimientos los funerales de las víctimas de la represión estatal.

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz al obispo Desmond Tutu atrajo a una gran multitud. La abierta oposición al Apartheid creció de la mano de la intensificación de la guerra en Angola. En 1987, las manifestaciones en Sudáfrica eran tan grandes que miles de soldados blancos ayudaban a la policía dentro de sus fronteras.

Protestas contra el Apartheid en Sudáfrica en los 1980 | Paul Weinberg/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Los soviéticos estaban generalmente alejados de aquellos a los que venían a proteger. Los propios africanos se dieron cuenta de la rapidez con la que los soldados, médicos y otros cubanos apostados cerca de ellos se integraron en su sociedad. Un recluta recordó que "Los cubanos comían lo mismo que nosotros, dormían en tiendas como nosotros, vivían como nosotros". El médico Oscar Mena describió su trabajo en Angola como una "hermosa experiencia". Los soviéticos en Angola parecían pensar en ello más como un trabajo. Los campos de batalla reflejaban el abismo cultural – los consejeros soviéticos se mantenían al margen de la lucha mientras los cubanos siempre se unían al combate.

Jugando con fuego

En 1985, los soviéticos persuadieron a Angola para que atacara el bastión de UNITA en Mavinga, a pesar de las terribles advertencias de La Habana de que tendrían que atravesar una zona controlada por UNITA y crear una línea de suministro que no podría defender. La derrota fue desastrosa. La misma tragedia se repitió en 1987.

Posteriormente, el General Geldenhuys de Sudáfrica se jactó de su victoria ante la prensa, lo que provocó un intenso repudio mundial, ya que ese país había afirmado no participar en Angola. ¿Era el momento de que Cuba lanzara un ataque total contra las fuerzas de Sudáfrica? Esta decisión hizo que Fidel tuviera que jugar con fuego.

El acto de equilibrio más delicado fue con la Unión Soviética. Sin su ayuda financiera, Cuba no podría llevar a cabo la guerra. Sin su donación de suministros militares, las FAPLA de Angola no podrían luchar. Pero su repetido fracaso a la hora de tomar decisiones estratégicas amenazó todos los aspectos de la guerra.

No menos sensible era Angola, que parecía envuelta en corrupción. Sin embargo, el gobierno del MPLA era muy superior a lo que Savimbi le haría llegar. Una victoria en Angola supondría un golpe mortal en el corazón del Apartheid; pero Cuba no podía seguir adelante sin la aprobación de Luanda.

Cuba había guardado sus armas más poderosas para autoprotegerse en caso de una invasión estadounidense. Mientras los cubanos se cansaban de una década y media de sacrificio, Fidel y Raúl sabían que ser demasiado precavidos podía significar perder una oportunidad que nunca se repetiría. Sin embargo, moverse demasiado rápido podría causar una derrota que desmoralizaría y agotaría a las tropas cubanas, a los médicos y a la gente en casa.

También sabían que miles de soldados blancos no estaban disponibles para el servicio en Angola porque se les necesitaba en Sudáfrica para reprimir la disidencia. La implicación de Reagan en el escándalo Irán-Contra dejó a los EE.UU. incapaces de ir a un ataque.

Los líderes de Cuba acordaron que había llegado la hora de enviar más tropas y armas a Angola, incluyendo sus mejores aviones, sus mejores pilotos y sus armas más sofisticadas. En marzo de 1988, la FAPLA y Cuba defendieron la ciudad de Cuito Cuanavale cuando fue atacada por tropas sudafricanas y de la UNITA. Habían llegado suficientes aviones y pilotos cubanos para que se anotaran una victoria en el aire. Al mismo tiempo, las tropas angoleñas hicieron retroceder el ataque por tierra. Las tropas sudafricanas estaban desmoralizadas, ya que esto señalaba el principio del fin. Nelson Mandela observó que esta batalla clave "destruyó el mito de la invencibilidad del opresor blanco".

Tanque cubano PT-76 en las calles de Luanda en 1976 | Wikimedia Commons/Dominio Público

A pesar de la clara derrota de las fuerzas del Apartheid, los diplomáticos estadounidenses continuaron diciendo a sus homólogos soviéticos que Sudáfrica no abandonaría Angola hasta que se hubieran ido todas las tropas cubanas. Fidel le dijo al negociador soviético que "...pregunte a los estadounidenses por qué el ejército de la raza superior no ha podido tomar Cuito, que es defendido por negros y mulatos de Angola y el Caribe".

El negociador cubano Jorge Risquet les dijo cortésmente que "África del Sur debe entender que no obtendrá en esta mesa de negociaciones lo que no ha podido obtener en el campo de batalla". Sabiendo que una invasión total de Angola sería rechazada internacionalmente, resultaría en miles de bajas y potencialmente dejaría al país incapaz de defenderse de la rebelión negra interna, los políticos sudafricanos dieron la señal a sus comandantes para que se fueran. Sus tropas fueron retiradas de Angola hasta el 30 de agosto de 1988.

En las elecciones angoleñas, dos Santos del MPLA derrotó a Savimbi (49,8% a 40,1%). En abril de 1990, el presidente sudafricano Frederick de Klerk legalizó el Congreso Nacional Africano y el Partido Comunista Sudafricano al liberar a Nelson Mandela, quien fue elegido para dirigir el país en abril de 1994.

Muchos de los paralelismos entre Estados Unidos en Vietnam y Cuba en Angola son sorprendentes y ambas intervenciones extranjeras tuvieron un profundo efecto en la conciencia pública. Sin embargo, Cuba estaba defendiendo a un país real de la invasión, mientras que la división de Vietnam en "Norte" y "Sur" era una invención de la imaginación de franceses y estadounidenses, lo que significa que no ocurrió ninguna invasión extranjera. No fue una coincidencia que Cuba tratara a Angola como un Estado soberano (a pesar de muchas diferencias) mientras que los políticos estadounidenses tenían tanto respeto por los vietnamitas como un titiritero por sus muchos juguetes.

Nadie apreció la realidad política más que los sudafricanos que abrieron el Parque de la Libertad en Pretoria en 2007. Su Muro de los Nombres incluye 2.103 cubanos que perdieron la vida en la guerra de Angola. Cuba es el único país extranjero representado en el Muro.