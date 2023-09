Niños de las minas de oro vuelven a la escuela en Venezuela

“Hay muchos niños sin escolarizar, la edad crítica es entre 8 años y 11, aunque también hay muchos adolescentes. Sucede que el representante no inscribe al niño a tiempo y deja pasar, y pasar, y nos encontramos con muchos niños que nunca han tocado la escuela y que tienen 9 o 10 años, pero dicen: no tengo la partida de nacimiento, entonces no me acerco a la escuela, no tengo cédula, no me acerco a la escuela y así”, explicó una representante del Consejo Noruego para Refugiados que prefirió no ser identificada.

Voluntariado

Sin recibir pago a cambio, cuatro voluntarias de la comunidad y tres docentes del plantel acuden dos semanas al mes para dar clases a los niños del programa de reinserción por la mañana y recibir formación por las tardes.