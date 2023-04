As agendas ambientais da América Latina em 2023

Outra questão complexa na Argentina é o confronto persistente com os povos indígenas devido ao deslocamento e disputas territoriais com diferentes organizações. Embora o governo tenha promovido soluções consensuais, não foram eficazes. Um exemplo foi a tentativa de lançamento, em novembro, da Frente Plurinacional Indígena, órgão que buscava ser uma mesa de diálogo para aproximar os representantes dos povos indígenas das instâncias políticas. No entanto, a iniciativa não foi bem-sucedida porque os indígenas sentem que não há garantias suficientes do Estado.

Equador: derramamentos, transparência e perseguição a ativistas

O Equador é um país onde, segundo sua Constituição, a natureza é protagonista. No entanto, em 2022, houve vários derramamentos de petróleo. De acordo com o Ministério do Ambiente, Água e Transição Ecológica (Maate), entre 2012 e 2022 foram registados 1.584 derramamentos, principalmente devido à falta de investimento na manutenção de oleodutos. Se o governo equatoriano não obrigar as empresas de petróleo a cumprirem as normas, o desastre ambiental do país pode ser ainda maior.

Outra questão pendente é a falta de dados atualizados sobre o desmatamento no Equador. Até o momento não há cifras atualizadas nos órgãos governamentais, o que não nos permite compreender a verdadeira situação da Amazônia equatoriana. Por fim, é urgente que cessem os ataques e perseguições aos líderes ambientais. Somente em outubro de 2022 houve três ataques armados contra defensores, com várias outras denúncias de perseguição.

Bolívia: incêndios e mineração

A Bolívia terá dois grandes desafios ambientais em 2023: frear o avanço do desmatamento, que colocou o país como o segundo com maior perda florestal da América Latina, e deter o aumento da mineração de ouro em áreas naturais protegidas, que em muitos casos coincidem com territórios indígenas.

Para isso, o governo terá que repensar as políticas que beneficiam as grandes mineradoras de ouro.

México: impunidade e falta de fundos

Em 2022, o México é o país onde mais líderes ambientais foram assassinados, superando até a Colômbia. Segundo o último relatório da Global Witness, publicado em setembro de 2022, 54 defensores morreram no país em 2021.