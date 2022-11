Aruba: destino hostil para migrantes venezuelanos

Em novembro de 2019, Ronald foi até o aeroporto de Riohacha, na vizinha Colômbia, para ir a Aruba, uma vez que a fronteira entre a Venezuela e a ilha já estava fechada na época.

Muitos de seus companheiros migrantes, no entanto, não tiveram a sorte nem os meios de conseguir uma passagem de avião e optaram por vias marítimas. Apesar de curto, o percurso é perigoso. O vento entre a costa sul-americana e a ilha é constante e ininterrupto, causando ondas permanentes. A corrente no canal que separa a ilha do continente muitas vezes supera o poder dos motores de popa de baixa potência frequentemente usados ​​pelos contrabandistas.

Uma viagem que no papel pode ser feita em quatro ou cinco horas pode se transformar em uma odisseia mortal. Alex Medina, amigo de Ronald que também migrou do estado de Falcón, conhecia o caminho porque nos bons velhos tempos, quando a Venezuela era um país próspero, ele vendia peixe e frutas na ilha. Quando a situação na Venezuela se agravou, ele migrou para Aruba, onde passou um tempo indocumentado até ser deportado pelas autoridades locais.

A ameaça de prisão e deportação é uma realidade diária para os migrantes em Aruba. Muitos solicitam asilo por motivos de perseguição política, um direito humano que as autoridades, no entanto, concedem com parcimônia. Mas até mesmo o asilo não oferece garantia de sobrevivência, uma vez que não concede o direito a autorização de trabalho. Assim, os asilados são obrigados a entrar no mercado irregular e se proteger no anonimato.