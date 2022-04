A migração venezuelana contada em primeira pessoa

Embora muitos provavelmente não escrevem à mão há anos, o fato de que a maioria dos caminhantes consegue colocar sua experiência no papel oferece uma rara oportunidade de capturar a realidade e a profundidade do drama venezuelano. "É importante que o mundo saiba", diz Lyon, mostrando os sete volumes de testemunhos que já acumulou desde o início do projeto, em 2018.

Lyon tem uma ética rigorosa sobre como as informações são coletadas e processadas. "Nossa metodologia garante que aqueles que escolham escrever em nossos livros confiem em nosso respeito pelo anonimato, se assim o desejarem, no valor do testemunho e no objetivo principal de nosso trabalho de defesa e criação de um arquivo permanente", argumenta.