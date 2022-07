Christopher: a diáspora venezuelana sentida na pele

Mas após reentrar na Venezuela por uma das rotas informais (trochas) estabelecidas para driblar a Ponte Internacional Simón Bolívar, a passagem oficial da fronteira, Kember foi abordado por policiais venezuelanos. Apesar das negociações desesperadas, ele chegou em casa com apenas US$ 80 no bolso. É difícil imaginar uma tragédia deste calibre, mas a resiliência que ele demonstra ao retornar agora à Colômbia em busca de uma segunda chance caracteriza os refugiados venezuelanos.

Depois de recuperarem as forças no barracão montado no abrigo pela Samaritan's Purse (apenas mulheres com crianças podem acessar as instalações), Christopher, Kember e Troya voltam à estrada em direção ao Páramo de Berlín, o grande obstáculo geográfico na Cordilheira dos Andes que os separa da primeira "grande" cidade colombiana, Bucaramanga.