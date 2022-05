Uma vez na cidade fronteiriça de Cúcuta, os refugiados convergem em um grande mercado local, muito ativo desde a eclosão da crise migratória. A partir dali, os venezuelanos decidem se ficam na cidade, se compram mercadorias e retornam à Venezuela na esperança de obter lucro, ou se encaram as frias montanhas colombianas para buscar oportunidade nas grandes cidades do país.

Depois que os venezuelanos começaram a fazer a travessia em massa em 2015, as grandes organizações e agências intergovernamentais como a Organização Internacional para as Migrações (OIM) ou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) iniciaram as burocráticas negociações com o governo colombiano para estabelecer centros de apoio ao longo da rota, que em seu auge recebia mais de 5 mil migrantes por dia.

ONGs também se mobilizaram para ajudar os caminhantes, mas o processo foi lento em comparação com o desespero dos venezuelanos em sair do país. Hoje, mais de 6 milhões de refugiados já deixaram a Venezuela, segundo o ACNUR.