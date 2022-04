Os assassinatos de líderes sociais aterrorizam a Colômbia

Em maio de 2019, uma investigação do New York Times expôs que, nos anos 2000, o Exército colombiano supostamente matou e disfarçou de guerrilheiros milhares de civis, com o fim de melhorar seus números na guerra civil. Esses civis, normalmente camponeses, são conhecidos como "falsos positivos".

Entre 2002 e 2008, 6.402 civis foram vítimas desse crime, segundo a Jurisdição Especial para a Paz (JEP).

Acordo sem paz

Assinado há quase seis anos, o Acordo de Paz vem sendo implementado de forma lenta e arbitrária, principalmente nas questões de integração de ex-combatentes e desenvolvimento de projetos de infraestrutura nas regiões afetadas pela guerra civil – interpretado por muitos observadores como resultado da falta de vontade política do governo Duque. Segundo o quinto relatório do Kroc Institute, instituto de estudos internacionais para a paz da Keough School of Global Affairs da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, a implementação do acordo avançou apenas dois pontos percentuais sob o comando do atual presidente, passando de 26% para 28%.

Diante do descaso do governo em relação aos pontos acordados com os ex-combatentes, a Corte Constitucional emitiu uma decisão, em janeiro, que reconhece a violação em massa dos direitos dos signatários do acordo.

O descumprimento do Acordo de Paz coloca lideranças sociais e ex-combatentes em maior risco, uma vez que permite o aprofundamento das disputas pelos territórios antes controlados pelas FARC. A não implementação do acordo significa que as políticas acordadas para evitar exatamente esse tipo de situação, como o plano de substituição plantações, também não estão sendo postas em prática.

A combinação desses fatores expõe pessoas como Víctor Moreno, ex-conselheiro da Associação de Conselhos Comunitários do Norte do Cauca (Aconc), que tem sofrido ameaças por seu trabalho como líder social no território. Segundo Moreno, a presença paramilitar nos territórios indígenas do Cauca, departamento com os maiores índices de lideranças sociais assassinadas, vem aumentando enquanto os programas prometidos para as regiões rurais no acordo não saem do papel.

Similarmente, Ana Deida Secué, líder indígena do povo Nasa que atuou como governadora principal da Reserva Huellas Caloto, demonstra frustração diante do descumprimento do acordo, especialmente após o entusiasmo gerado pelas negociações em Havana, Cuba, entre as comunidades indígenas da Colômbia.